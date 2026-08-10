ВСУ окончательно уничтожают сакральное место Путина: на Западе ошеломили деталями

Украинские беспилотники атаковали ракетную позицию российского комплекса С-400 "Триумф", по данным британского издания The Telegraph, используется для защиты одной из резиденций Владимира Путина на Черноморском побережье. Речь идет об известном дворцовом комплексе неподалеку от Геленджика.

Фото: из открытых источников

Как отмечают журналисты, пораженная площадка расположена примерно в 19 километрах от резиденции. Российские власти, по данным издания, создали вокруг объекта мощную систему защиты, в которую входят комплексы ПВО, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

Сам дворцовый комплекс находится внутри специальной буферной зоны, площадью около 43,5 квадратного километра. Над территорией также поддерживается бесполетный режим, который должен затруднять приближение потенциальных воздушных целей.

The Telegraph напоминает, что резиденция вблизи Геленджика стала известна после расследования Фонда борьбы с коррупцией, обнародованного в 2021 году Алексеем Навальным. По оценкам авторов расследования, стоимость роскошного комплекса могла составлять около 1 млрд фунтов стерлингов.

Журналисты описывали имение как масштабную резиденцию с многочисленными объектами роскоши. Среди них упоминались казино, виноградник, спа-комплекс, ледовая арена, театр, кальянная, специальная водная дискотека и даже помещения для миниатюрной железной дороги. В 2023 году сообщалось также о появлении на территории часовни.

В то же время Путин, как считается, нечасто бывает в этой резиденции из-за риска ударов украинских дальнобойных дронов. Российский президент все больше может полагаться на другую укрепленную дачу у озера Валдай.



Портал "Комментарии" уже писал , что командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди, известный по позывному "Мадяру", призвал украинцев не распространять заголовки, которые, по его мнению, извращают содержание его комментария для Associated Press относительно ракетного потенциала России.