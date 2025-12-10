Російський правитель Володимир Путін протягом багатьох років намагався встановити контроль над стратегічним "поясом фортець" на Донбасі, що оточує великі міста Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку, проте його зусилля не увінчалися успіхом. Тим часом з’явилися повідомлення, що колишній президент США Дональд Трамп нібито пропонує передати ці території Росії в рамках мирної угоди, що викликає занепокоєння серед українських військових. The Times поспілкувалося з бійцями 63-ї механізованої бригади, які ведуть оборону навколо міста Лиман, розташованого приблизно за 30 км на північний схід від Краматорська.

Фото: з відкритих джерел

Військові висловлюють глибоке розчарування через можливість, що територія, яку вони захищають ціною власного життя, може бути віддана за столом переговорів. Це деморалізує та послаблює бойовий дух підрозділів. Командир бригади, полковник Павло Юрчук, зазначає, що однією з найсерйозніших проблем є самовільне залишення частин солдатами, що значно зменшує чисельність особового складу.

"Зі 100 осіб, які залишають частину, лише 1–2% гинуть у бою. Інші або поранені, або хворі, і багато хто йде самовільно", — повідомив Юрчук.

Він підкреслює, що брак особового складу ускладнює організацію ротацій і відпочинку для військових. Ідеальною була б система, коли солдати проводять десять днів на передовій і десять днів у відпочинку. Наразі ж вони перебувають на бойовому чергуванні по 90 днів із коротким відпочинком у 5–7 днів, після чого їх змушують повертатися на передову. Такий режим неможливо витримати, і тому багато хто залишає підрозділ самовільно.

Як вже писали "Коментарі", останнім часом дедалі частіше лунають сигнали про те, що частина європейських політиків натякає Україні на необхідність піти на територіальні компроміси. Водночас сформувалася група провідних держав Європи, які залишаються відданими підтримці України та її суверенітету, вважає керівник аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.