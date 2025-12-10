Российский правитель Владимир Путин на протяжении многих лет пытался установить контроль над стратегическим "поясом крепостей" на Донбассе, окружающем крупные города Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, однако его усилия не увенчались успехом. Между тем появились сообщения, что бывший президент США Дональд Трамп якобы предлагает передать эти территории России в рамках мирного соглашения, вызывающего беспокойство среди украинских военных. The Times пообщалось с бойцами 63-й механизированной бригады, ведущими оборону вокруг города Лиман, расположенного примерно в 30 км к северо-востоку от Краматорска.

Военные выражают глубокое разочарование из-за того, что территория, которую они защищают ценой собственной жизни, может быть отдана за столом переговоров. Это деморализует и ослабляет боевой дух подразделений. Командир бригады, полковник Павел Юрчук отмечает, что одной из самых серьезных проблем является самовольное оставление частей солдатами, что значительно уменьшает численность личного состава.

"Из 100 человек, покидающих часть, только 1–2% погибают в бою. Другие либо ранены, либо больны, и многие уходят самовольно", — сообщил Юрчук.

Он подчеркивает, что нехватка личного состава усложняет организацию ротаций и отдыха для военных. Идеальной была бы система, когда солдаты проводят десять дней на передовой и десять дней в отдыхе. Пока же они находятся на боевом дежурстве по 90 дней с коротким отдыхом в 5–7 дней, после чего их заставляют возвращаться на передовую. Такой режим невозможно выдержать, и поэтому многие покидают подразделение самовольно.

Как уже писали "Комментарии", в последнее время все чаще раздаются сигналы о том, что часть европейских политиков намекает Украине на необходимость пойти на территориальные компромиссы. В то же время сформировалась группа ведущих государств Европы, которые остаются верными поддержке Украины и ее суверенитета, считает руководитель аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.