Зруйновано багатоповерхівку, під завалами можуть перебувати люди: росіяни влаштували новий терор

Російські терористичні війська завдали удару по місту Конотоп Сумської області. Сталося попадання до багатоповерхової будівлі, під завалами можуть перебувати люди. Також під удар ворожих дронів потрапила Шосткінська громада. Про це повідомив Конотопський мер Артем Семеніхін у соціальних мережах.

Удар по Конотопу. Фото: із відкритих джерел

"За моєю спиною багатоповерхівка. Частини її немає. І там люди", – зазначив Конотопський мер.

Крім того, за його словами, пошкоджено районну лікарню. Там вибиті вікна.

Безліч вибитих вікон та дверей в адміністративних будівлях, будинках та квартирах, додав він. Також було зруйновано музей.

Як згодом повідомили у Сумській ОВА, цієї ночі зафіксовано потрапляння російських безпілотників у житловий сектор у Конотопській та Шосткінській громадах.

Повідомляється, що продовжується ліквідація наслідків атак. Також проводиться евакуація людей із пошкоджених та прилеглих будинків.

"У Конотопі є постраждалі щонайменше шестеро. Інформація про поранених уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 18 травня російські війська здійснили чергову атаку на Одесу із застосуванням ударних безпілотників. Внаслідок нічної ворожої атаки поранення отримали двоє мешканців Одеси. Їм надано всю необхідну медичну допомогу. Про це розповів начальник Одеської ДВА Сергій Лисак.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські терористичні війська в ніч з 17 на 18 травня завдали удару по Дніпру за допомогою дронів та ракет. Влучення припало на житловий квартал, є поранені.



