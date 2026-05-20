logo_ukra

BTC/USD

77196

ETH/USD

2127.42

USD/UAH

44.15

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зруйновано багатоповерхівку, під завалами можуть перебувати люди: росіяни влаштували новий терор
commentss НОВИНИ Всі новини

Зруйновано багатоповерхівку, під завалами можуть перебувати люди: росіяни влаштували новий терор

Росіяни завдали удару по Сумській області

20 травня 2026, 07:06
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські терористичні війська завдали удару по місту Конотоп Сумської області. Сталося попадання до багатоповерхової будівлі, під завалами можуть перебувати люди. Також під удар ворожих дронів потрапила Шосткінська громада. Про це повідомив Конотопський мер Артем Семеніхін у соціальних мережах.

Зруйновано багатоповерхівку, під завалами можуть перебувати люди: росіяни влаштували новий терор

Удар по Конотопу. Фото: із відкритих джерел

"За моєю спиною багатоповерхівка. Частини її немає. І там люди", – зазначив Конотопський мер.

Крім того, за його словами, пошкоджено районну лікарню. Там вибиті вікна.

Безліч вибитих вікон та дверей в адміністративних будівлях, будинках та квартирах, додав він. Також було зруйновано музей.

Як згодом повідомили у Сумській ОВА, цієї ночі зафіксовано потрапляння російських безпілотників у житловий сектор у Конотопській та Шосткінській громадах.

Повідомляється, що продовжується ліквідація наслідків атак. Також проводиться евакуація людей із пошкоджених та прилеглих будинків.

"У Конотопі є постраждалі щонайменше шестеро. Інформація про поранених уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 18 травня російські війська здійснили чергову атаку на Одесу із застосуванням ударних безпілотників. Внаслідок нічної ворожої атаки поранення отримали двоє мешканців Одеси. Їм надано всю необхідну медичну допомогу. Про це розповів начальник Одеської ДВА Сергій Лисак.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські терористичні війська в ніч з 17 на 18 травня завдали удару по Дніпру за допомогою дронів та ракет. Влучення припало на житловий квартал, є поранені.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини