Разрушена многоэтажка, под завалами могут находиться люди: россияне устроили новый террор

Российские террористические войска нанесли удар по городу Конотоп Сумской области. Произошло попадание в многоэтажное здание, под завалами могут находиться люди. Также под удар вражеских дронов попала Шосткинская община. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин в социальных сетях.

Удар по Конотопу. Фото: из открытых источников

"За моей спиной многоэтажка. Части ее нет. И там люди", – отметил мэр Конотопа.

Кроме того, по его словам, повреждена районная больница. Там выбиты окна.

Множество выбитых окон и дверей в административных зданиях, домах и квартирах, добавил он. Также был разрушен музей.

Как впоследствии сообщили в Сумской ОВА, этой ночью зафиксированы попадания российских беспилотников в жилой сектор в Конотопской и Шосткинской общинах.

Сообщается, что продолжается ликвидация последствий атак. Также проводится эвакуация людей из поврежденных и прилегающих домов.

"В Конотопе есть пострадавшие, по меньшей мере шестеро. Информация о раненых уточняется", – говорится в сообщении.

