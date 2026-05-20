Разрушена многоэтажка, под завалами могут находиться люди: россияне устроили новый террор

Кравцев Сергей
Российские террористические войска нанесли удар по городу Конотоп Сумской области. Произошло попадание в многоэтажное здание, под завалами могут находиться люди. Также под удар вражеских дронов попала Шосткинская община. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин в социальных сетях.
Удар по Конотопу. Фото: из открытых источников
Кроме того, по его словам, повреждена районная больница. Там выбиты окна.
Множество выбитых окон и дверей в административных зданиях, домах и квартирах, добавил он. Также был разрушен музей.
Как впоследствии сообщили в Сумской ОВА, этой ночью зафиксированы попадания российских беспилотников в жилой сектор в Конотопской и Шосткинской общинах.
Сообщается, что продолжается ликвидация последствий атак. Также проводится эвакуация людей из поврежденных и прилегающих домов.
