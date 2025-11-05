Зрада цілком очевидна: стало відомо про жорсткий удар ЄС для України

Євросоюз може бути змушений знайти тимчасове рішення для фінансування України на початку 2026 року, якщо затримка з "репараційним кредитом" триватиме. Про це заявив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, повідомляє Reuters.

"Ми сподівалися розпочати виплати України вже на початку другого кварталу наступного року", – зазначив Домбровскіс.

Однак, за його словами, кожна затримка у вирішенні питання ускладнює ситуацію. Він також не виключив можливість пошуку компромісних рішень, оскільки фінансові потреби України залишаються дуже високими.

Єврокомісар уточнив, що якщо затримка з ухваленням рішення щодо "репараційного кредиту" продовжиться, то ЄС має знайти альтернативні варіанти підтримки України на початку 2026 року.

Як відомо, у жовтні лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення про використання заморожених російських активів як застави для кредиту на 140 млрд євро ($163 млрд) для України. Європейські лідери планують повернутися до цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Зазначимо, що проти запропонованого плану виступила Бельгія, де зберігається значна частина цих активів. Країна стурбована можливими юридичними та фінансовими наслідками з боку Москви, тому хоче, щоб інші країни ЄС розділили ризики.

Відмова Бельгії від підтримки цього плану може стати на заваді новій програмі співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ), що підірве довіру міжнародних партнерів до економічної стабільності постраждалої від війни країни.

