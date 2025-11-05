Измена вполне очевидна: стало известно о жестком ударе ЕС для Украины

Евросоюз может быть вынужден найти временное решение для финансирования Украины в начале 2026 года, если задержка с "репарационным кредитом" будет продолжаться. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, сообщает Reuters.

"Мы надеялись начать выплаты Украины уже в начале второго квартала следующего года", – отметил Домбровскис.

Однако, по его словам, каждая задержка в решении вопроса усложняет ситуацию. Он также не исключил возможности поиска компромиссных решений, поскольку финансовые потребности Украины остаются очень высокими.

Еврокомиссар уточнил, что если задержка с принятием решения о "репарационном кредите" продолжится, то ЕС должен найти альтернативные варианты поддержки Украины в начале 2026 года.

Как известно, в октябре лидеры ЕС решили отложить принятие решения об использовании замороженных российских активов в качестве залога для кредита в 140 млрд евро ($163 млрд) для Украины. Европейские лидеры намерены вернуться к этому вопросу на встрече 18-19 декабря.

Отметим, что против предложенного плана выступила Бельгия, где находится значительная часть этих активов. Страна обеспокоена возможными юридическими и финансовыми последствиями Москвы, поэтому хочет, чтобы другие страны ЕС разделили риски.

Отказ Бельгии от поддержки этого плана может помешать новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), что подорвет доверие международных партнеров к экономической стабильности пострадавшей от войны страны.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 2 ноября украинские разведчики нанесли удар по объектам противовоздушной обороны России на временно оккупированном полуострове Крым. Однако уже 5 ноября, по сообщениям местных источников, россияне поспешно перебросили новый ЗРГК на полуостров .