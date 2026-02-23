Зовсім скоро будуть вкрай серйозні зміни: озвучено термінову заяву про атаку України по РФ

Ситуація на фронті наближається до критичного переломного моменту: масштабування виробництва української ракети "Фламінго" може кардинально змінити хід війни. Якщо підвищити обсяг випуску з поточних 10 одиниць на день до 100, це дозволить не лише зруйнувати Воткінський завод — ключове підприємство Росії з виробництва всіх типів ракет, від стратегічних до малих, але й значною мірою підірвати економічну інфраструктуру країни-агресора. Про це в ефірі Slawa.TV на Еспресо заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України (2007–2009) і керівник Центру дослідження Росії, Володимир Огризко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, нещодавній удар по Воткінському заводу став знаковою подією, яка може стати переломною у війні. "Фламінго" не просто досягла пункту призначення — вона завдала реальної шкоди виробничим потужностям, що виготовляють ракети всіх типів. Це лише перший сигнал, і важливо, щоб таких операцій стало більше.

Огризко також звернув увагу на важливість фінансування. Україна отримує значні кошти від Європи та міжнародних партнерів — понад 90 млрд євро, з яких більшість піде на оборонні потреби. Проте значна частина цих ресурсів спрямовується на закупівлю зброї у європейських виробників, а не на власне масштабування українського виробництва.

Дипломат підкреслив, що саме у нових умовах Україні критично необхідно швидко збільшити випуск "Фламінго". Якщо це вдасться, можна буде знищити ключові елементи російської військової інфраструктури й значно підірвати економіку агресора. Європейська допомога у налагодженні масового виробництва цих ракет може стати визначальним фактором успіху, адже питання зон вільної торгівлі або демілітаризованих територій стає другорядним, якщо відсутня можливість вести наступальні операції.

"Ми стоїмо на порозі серйозного перелому. Якщо Україна перетворить на практичні боєприпаси те, що зараз має, то це знищить не лише Воткінський завод, а й суттєво підірве економіку Росії. Тут роль Європи визначальна, і потрібно максимально використати цей шанс", — підсумував Огризко.

Як вже писали "Коментарі", голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев попередив, що вже у квітні Україна може опинитися у критичній фінансовій ситуації, коли державі просто не вистачатиме коштів для покриття видатків.