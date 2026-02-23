Совсем скоро будут крайне серьезные изменения: озвучено срочное заявление об атаке Украины по РФ

Ситуация на фронте близится к критическому переломному моменту: масштабирование производства украинской ракеты "Фламинго" может кардинально изменить ход войны. Если повысить объем выпуска с текущих 10 единиц в день до 100, это позволит не только разрушить Воткинский завод — ключевое предприятие России по производству всех типов ракет, от стратегических до малых, но в значительной степени взорвать экономическую инфраструктуру страны-агрессора. Об этом в эфире Slawa.TV на Эспрессо заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009) и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

Фото: из открытых источников

По его словам, недавний удар по Воткинскому заводу стал знаковым событием, которое может стать переломным в войне. "Фламинго" не просто достигла пункта назначения — она нанесла реальный ущерб производственным мощностям, производящим ракеты всех типов. Это только первый сигнал, и важно, чтобы таких операций стало больше.

Огрызко также указал на важность финансирования. Украина получает значительные средства от Европы и международных партнеров – более 90 млрд евро, из которых большинство пойдет на оборонные нужды. Однако значительная часть этих ресурсов направляется на закупку оружия у европейских производителей, а не собственно масштабирование украинского производства.

Дипломат подчеркнул, что именно в новых условиях Украине критически необходимо быстро увеличить выпуск "Фламинго". Если это удастся, то можно будет уничтожить ключевые элементы российской военной инфраструктуры и значительно взорвать экономику агрессора. Европейская помощь в налаживании массового производства этих ракет может стать определяющим фактором успеха, ведь вопрос зон свободной торговли или демилитаризованных территорий становится второстепенным, если нет возможности вести наступательные операции.

"Мы стоим на пороге серьезного перелома. Если Украина превратит в практические боеприпасы то, что сейчас имеет, то это уничтожит не только Воткинский завод, но существенно подорвет экономику России. Здесь роль Европы определяющая, и нужно максимально использовать этот шанс", — подытожил Огрызко.

