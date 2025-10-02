У Донецькій області розширено перелік територій, на які запроваджено "коротку" комендантську годину. Відповідне розпорядження підписав Голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у відповідь на листи ОСУВ "Дніпро" та угруповання військ "Схід".

Зону «довгої» комендантської години розширено: список населених пунктів

Починаючи з 6 жовтня, комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00 в усіх населених пунктах Сіверської, Соледарської, Торецької, Лиманської, Дружківської, Іллінівської, Костянтинівської, Покровської, Гродівської, Мирноградської, Удачненської та Шахівської громад.

Крім того, ці правила діятимуть у Званівці, Переїзному і Кузьминівці Званівської громади, у Малинівці та Тихонівці Миколаївської громади, в також у Добропіллі, Білицькому, Водянському, Світлому, Новому Донбасі, Чернігівці, Шевченку і Ганнівці Добропільської ТГ.

Ці території знаходяться у зоні 10 км від фронту і перебувають під постійними обстрілами.

Очільник ОВА закликає евакуюватися до безпечних регіонів України, а тих, хто залишається вдома, дотримуватися обмежень комендантської години.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що заступник командиру 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" в ефірі Ранок.LIVE розповів, що Куп'янськ нині став епіцентром активних бойових дій і відрізняється від класичної лінії фронту — окупанти пробираються піхотними групами, переодягаються в цивільну форму й намагаються інфільтруватися під місцевих мешканців.

Тому місцевих закликають евакуюватися, щоб не перебувати в ще більшій небезпеці.