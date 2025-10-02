В Донецкой области расширен перечень территорий, на которые введен "короткий" комендантский час. Соответствующее распоряжение подписал председатель Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин в ответ на письма ОСУВ "Днепр" и группировки войск "Восток".

Зона «длинного» комендантского часа расширена: список населенных пунктов

Начиная с 6 октября, комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00 во всех населенных пунктах Северской, Соледарской, Торецкой, Лиманской, Дружковской, Ильиновской, Константиновской, Покровской, Гродовской, Мирноградской, Удачненской и Шаховской громад.

Кроме того, эти правила будут действовать в Звановке, Переездном и Кузьминовке Звановской громады, в Малиновке и Тихоновке Николаевской общины, а также в Доброполье, Белицком, Водянском, Светлом, Новом Донбассе, Черниговке, Шевченко и Анновке Добропольской ТГ.

Эти территории находятся в зоне 10 км от фронта и находятся под постоянными обстрелами.

Глава ОВА призывает эвакуироваться в безопасные регионы Украины, а остающимся дома соблюдать ограничения комендантского часа.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что заместитель командиру 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" в эфире Ранок. Live рассказал, что Купянск сейчас стал эпицентром активных боевых действий и отличается от классической линии фронта — оккупанты пробираются пехотными группами, переодеваются в гражданскую форму.

Поэтому местных призывают эвакуироваться, чтобы не находиться в еще большей опасности.