"Знову обіцянки на п'ятий рік війни": Зеленського жолрстко рознесли за цинічну брехню

Президент Володимир Зеленський заявив про передачу США нових пропозицій щодо мирного процесу. Політолог Віталій Бала вважає, що ключове питання полягає не в кількості нових планів, а в тому, чи є в України та партнерів реальні інструменти для їх реалізації.

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"План, безумовно, — це супер, це чудово. Питання тільки в тому, чи є засоби, якими можна цей план втілювати в життя і чи є можливість втілити ці засоби у реальність", — зазначив Бала.

Водночас експерт не бачить ознак готовності Кремля до справжніх переговорів.

"Поки що нема ніяких підстав говорити про те, що Путін збирається дійсно вести якісь мирні перемовини. А питання гарантій, тим більше від Росії, тут навіть нема про що говорити", — наголосив він.

Бала також розкритикував ситуацію із забезпеченням України ракетами для Patriot. На його думку, Київ має продовжувати переговори з усіма партнерами, які можуть надати перехоплювачі.

"Нам точно потрібні ці ракети. Треба звертатися з проханням до Сполучених Штатів, до інших наших партнерів, які мають такі ракети", — сказав політолог.

Водночас він закликав не обмежуватися проханнями до союзників і розвивати власні оборонні можливості.

"П’ятий рік війни, а в нас тільки знову обіцянки, заяви", — зауважив Бала.

За його словами, Україна має значно активніше вкладатися у власне ракетобудування та системи ППО. Саме це, на його думку, може стати реальною гарантією безпеки.

"Без своїх українських ракет, балістичних зокрема, жодні гарантії, які нам даватимуть, не будуть достатніми для безпеки України в майбутньому", — підсумував експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна зацікавлена в отриманні американських технологій, які дозволили б самостійно виробляти ракети-перехоплювачі для систем Patriot. Однак Вашингтон поки не поспішає відкривати доступ до таких розробок. Однією з головних причин можуть бути побоювання щодо витоку секретних технологій, а також високої спроможності українського оборонно-промислового комплексу. Про це заявив член Республіканської партії США Борис Пінкус.