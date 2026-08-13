"Снова обещания на пятый год войны": Зеленского жестоко разнесли за циничную ложь

Президент Владимир Зеленский заявил о передаче США новых предложений по мирному процессу. Политолог Виталий Бала считает, что ключевой вопрос не в количестве новых планов, а в том, есть ли у Украины и партнеров реальные инструменты для их реализации.

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"План, безусловно, — это супер, это прекрасно. Вопрос только в том, есть ли средства, которыми можно этот план претворять в жизнь и есть ли возможность воплотить эти средства в реальность", — отметил Бала.

В то же время, эксперт не видит признаков готовности Кремля к настоящим переговорам.

"Пока нет никаких оснований говорить о том, что Путин собирается действительно вести какие-то мирные переговоры. А вопрос гарантий, тем более от России, здесь даже не о чем говорить", — подчеркнул он.

Бала также подверг критике ситуацию с обеспечением Украины ракетами для Patriot. По его мнению, Киев должен продолжать переговоры со всеми партнерами, которые могут предоставить перехватчики.

"Нам точно нужны эти ракеты. Надо обращаться с просьбой в Соединенные Штаты, другие наши партнеры, которые имеют такие ракеты", — сказал политолог.

В то же время, он призвал не ограничиваться просьбами к союзникам и развивать собственные оборонные возможности.

"Пятый год войны, а у нас только снова обещания, заявления", — заметил Бала.

По его словам, Украина должна гораздо активнее вкладываться в собственное ракетостроение и системы ПВО. Именно это может стать реальной гарантией безопасности.

"Без своих украинских ракет, баллистических в частности, никакие гарантии, которые нам будут давать, не будут достаточными для безопасности Украины в будущем", — подытожил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина заинтересована в получении американских технологий, позволяющих самостоятельно производить ракеты-перехватчики для систем Patriot. Однако Вашингтон пока не торопится открывать доступ к таким разработкам. Одной из главных причин могут быть опасения утечки секретных технологий, а также высокой способности украинского оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил член Республиканской партии США Борис Пинкус.