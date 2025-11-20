Знищувати ворожі дрони стане легше: в уряді заявили про масове виробництво нових набоїв

Україна масштабує виробництво антидронових набоїв для захисту військових від FPV та "Мавіків".

Знищення ворожих дронів. Фото: з відкритих джерел

Особливість цих набоїв у спеціальній бойові частині, що в рази збільшує шанс збити російський дрон. Про це повідомив у Telegram міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, для таких набоїв не потрібне окреме озброєння – ними можна спорядити штатне.

"Працюємо над тим, щоб ще більше нової та дієвої зброї з’являлося в арсеналі наших військових, посилювало їхню бойову міць та обороноздатність України", — зазначив Шмигаль.

За словами першого віцепрем’єра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, FPV-дрони та "Мавіки" стали однією з найбільших загроз для українських військових.

"Тому розвиваємо рішення, які допомагають ефективніше протидіяти російським атакам. Одне з таких — антидронові набої. Для їх використання не потрібне окреме озброєння: військовому достатньо мати магазин зі спеціальними набоями та спорядити ними штатну зброю. Міноборони вже кодифікувало антидронові набої від кількох українських виробників. Наступний крок — масштабне виробництво та постачання у війська", — написав Федоров у Telegram.

Віцепрем’єр підкреслив, що рішення відтестували на полігоні оборонного кластера Brave1, де були зібрані всі виробники антидронових набоїв.

"Працюємо, щоб у наших військових була зброя, яка збиватиме ворожі дрони й зберігатиме життя", — додав Федоров.

Як повідомляв портал "Коментарі", у серійне виробництво в Україні запустили вітчизняний дрон-перехоплювач ворожих безпілотників. Поки що, технологію виготовлення передали трьом першим виробникам, а ще одинадцять готують виробничі лінії.