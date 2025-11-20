logo

BTC/USD

82579

ETH/USD

2695.45

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Уничтожать вражеские дроны станет легче: в правительстве заявили о массовом производстве новых патронов
commentss НОВОСТИ Все новости

Уничтожать вражеские дроны станет легче: в правительстве заявили о массовом производстве новых патронов

В правительстве заявили о масштабировании производства отечественных антидроновых патронов, которые существенно помогут военным защищаться, в частности, от FPV-дронов.

20 ноября 2025, 11:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Украина масштабирует производство антидроновых патронов для защиты военных от FPV и "Мавиков".

Уничтожать вражеские дроны станет легче: в правительстве заявили о массовом производстве новых патронов

Уничтожение вражеских дронов. Фото: из открытых источников

Особенность этих патронов в специальной боевой части, что в разы увеличивает шанс сбить российский дрон. Об этом сообщил в Telegram министр обороны Денис Шмигаль.

По его словам, для таких патронов не нужно отдельное вооружение – ими можно снарядить штатное.

"Работаем над тем, чтобы еще большее новое и действенное оружие появлялось в арсенале наших военных, усиливало их боевую мощь и обороноспособность Украины", — отметил Шмигаль.

По словам первого вице-премьера – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, FPV-дроны и "Мавики" стали одной из самых больших угроз для украинских военных.

"Поэтому развиваем решения, помогающие более эффективно противодействовать российским атакам. Одно из таких — антидроновые патроны. Для их использования не требуется отдельное вооружение: военному достаточно иметь магазин со специальными патронами и снарядить штатное оружие. Минобороны уже кодифицировало антидроновые патроны от нескольких украинских производителей. Следующий шаг – масштабное производство и поставка в войска", — написал Федоров в Telegram.

Вицепремьер подчеркнул, что решение оттестировали на полигоне оборонного кластера Brave1, где были собраны все производители антидроновых патронов.

"Работаем, чтобы у наших военных было оружие, которое будет сбивать вражеские дроны и сохранять жизнь", — добавил Федоров.

Как сообщал портал "Комментарии", в серийное производство в Украине запустили отечественный дрон-перехватчик вражеских беспилотников. Пока технологию изготовления передали трем первым производителям, а еще одиннадцать готовят производственные линии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/zedigital/6333
Теги:

Новости

Все новости