Уничтожать вражеские дроны станет легче: в правительстве заявили о массовом производстве новых патронов

Украина масштабирует производство антидроновых патронов для защиты военных от FPV и "Мавиков".

Уничтожение вражеских дронов. Фото: из открытых источников

Особенность этих патронов в специальной боевой части, что в разы увеличивает шанс сбить российский дрон. Об этом сообщил в Telegram министр обороны Денис Шмигаль.

По его словам, для таких патронов не нужно отдельное вооружение – ими можно снарядить штатное.

"Работаем над тем, чтобы еще большее новое и действенное оружие появлялось в арсенале наших военных, усиливало их боевую мощь и обороноспособность Украины", — отметил Шмигаль.

По словам первого вице-премьера – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, FPV-дроны и "Мавики" стали одной из самых больших угроз для украинских военных.

"Поэтому развиваем решения, помогающие более эффективно противодействовать российским атакам. Одно из таких — антидроновые патроны. Для их использования не требуется отдельное вооружение: военному достаточно иметь магазин со специальными патронами и снарядить штатное оружие. Минобороны уже кодифицировало антидроновые патроны от нескольких украинских производителей. Следующий шаг – масштабное производство и поставка в войска", — написал Федоров в Telegram.

Вицепремьер подчеркнул, что решение оттестировали на полигоне оборонного кластера Brave1, где были собраны все производители антидроновых патронов.

"Работаем, чтобы у наших военных было оружие, которое будет сбивать вражеские дроны и сохранять жизнь", — добавил Федоров.

Как сообщал портал "Комментарии", в серийное производство в Украине запустили отечественный дрон-перехватчик вражеских беспилотников. Пока технологию изготовления передали трем первым производителям, а еще одиннадцать готовят производственные линии.