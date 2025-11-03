Знищити "Силу Сибіру" і "Уренгой": Україну закликали до негайного ультиматуму Китаю

Рубрики
Політичний та економічний аналітик Тарас Загородній вважає, що Україна має обмежений вплив на Китай, коли йдеться про спонукання Пекіна вплинути на Росію для припинення війни. На його думку, дипломатичні важелі у цьому напрямку практично відсутні, тому Києву потрібно діяти силовими методами, аби продемонструвати свою спроможність впливати на ситуацію.
"Україна повинна показати силу, зокрема має вже щось прилетіти в газопровід “Сила Сибіру”. Це буде найкращим сигналом для Китаю про можливості України. Китай не зацікавлений у завершенні війни — його нинішній стан речей цілком влаштовує", — заявив експерт в інтерв’ю виданню Главред.
Загородній підкреслив, що на поточному етапі відносини між Україною та Китаєм фактично відсутні, і говорити про будь-яку взаємодію у політичному чи економічному сенсі не доводиться.
Попри це, експерт переконаний: саме демонстрація військової потуги може стати ефективним інструментом тиску не лише на Росію, а й на Пекін.
"Україні потрібно вдарити по Уренгою, “Силі Сибіру” тощо, щоб китайці самі прийшли просити нас цього не робити. І тоді ми зможемо поставити питання — що отримаємо взамін. Потрібно показати силу — лише так цей світ реагує", — підкреслив Загородній.
На тлі цих заяв аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що українські безпілотники вже завдали помітної шкоди енергетичній інфраструктурі РФ. Серія ударів по нафтопереробних заводах викликала перебої з постачанням палива та зростання цін на бензин у самій Росії. У звіті зазначається, що дефіцит пального може призвести до збільшення витрат підприємств і побутових споживачів, а також прискорити інфляційні процеси в країні.
Як вже писали "Коментарі", безпілотники, створені в умовах суворої секретності в підпільних українських майстернях, здійснили серію атак на російські нафтопереробні підприємства, склади пального та логістичні центри, що обслуговують військові підрозділи. У результаті цих дій Росія була змушена обмежити постачання палива та переглянути свою енергетичну стратегію.