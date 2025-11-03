logo

НОВОСТИ

Уничтожить "Силу Сибири" и "Уренгой": Украину призвали к немедленному ультиматуму Китая

Тарас Загородний убежден, что Украина должна показать мощь, в том числе из-за атак на газовую инфраструктуру России.

3 ноября 2025, 13:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Политический и экономический аналитик Тарас Загородний считает, что Украина имеет ограниченное влияние на Китай, когда речь идет о побуждении Пекина повлиять на Россию для прекращения войны. По его мнению, дипломатические рычаги в этом направлении практически отсутствуют, поэтому Киеву нужно действовать силовыми методами, чтобы продемонстрировать свою способность влиять на ситуацию.

Уничтожить "Силу Сибири" и "Уренгой": Украину призвали к немедленному ультиматуму Китая

Фото: из открытых источников

"Украина должна показать силу, в частности, должна уже что-то прилететь в газопровод "Сила Сибири". Это будет лучшим сигналом для Китая о возможностях Украины. Китай не заинтересован в завершении войны — его нынешнее положение вещей вполне устраивает", — заявил эксперт в интервью изданию Главред.

Загородний подчеркнул, что на текущем этапе отношения между Украиной и Китаем фактически отсутствуют, и говорить о каком-либо взаимодействии в политическом или экономическом смысле не приходится.

При этом эксперт убежден: именно демонстрация военной мощи может стать эффективным инструментом давления не только на Россию, но и на Пекин.

"Украине нужно ударить по Уренгой, Силе Сибири" и тому подобное, чтобы китайцы сами пришли просить нас этого не делать. И тогда мы сможем задать вопрос — что получим взамен. Нужно показать силу — только так этот мир реагирует", — подчеркнул Загородний.

На фоне этих заявлений аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что украинские беспилотники уже нанесли заметный ущерб энергетической инфраструктуре РФ. Серия ударов по нефтеперерабатывающим заводам вызвала перебои с поставкой топлива и ростом цен на бензин в самой России. В отчете отмечается, что дефицит горючего может привести к увеличению издержек предприятий и бытовых потребителей, а также ускорить инфляционные процессы в стране.

Как уже писали "Комментарии", беспилотники, созданные в условиях строгой секретности в подпольных украинских мастерских, совершили серию атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия, склады горючего и логистические центры, обслуживающие военные подразделения. В результате этих действий Россия была вынуждена ограничить поставки топлива и пересмотреть свою энергетическую стратегию.



