Батько військовослужбовця Артема Худика, який проходив службу у 104-му гвардійському десантно-штурмовому полку 76-ї дивізії ВДВ РФ, заявив про можливе позасудове вбивство сина з боку командування підрозділу.

Армія рф сама вбиває своїх військових

За словами Андрія Худика, його син отримав осколкове поранення правої руки під час перебування в Курській області та пройшов лікування у кількох госпіталях. У виписному епікризі, як стверджує батько, було зазначено, що військовослужбовець виписаний у незадовільному стані, йому рекомендовано подальше спостереження у нейрохірурга та надано відпустку за пораненням. Медична комісія нібито встановила категорію придатності "Г" — тимчасово непридатний.

Попри це, військовому надали відпустку лише на 12 днів. За два дні до її завершення Артем звернувся до філії госпіталю імені Вишневського, де лікар зафіксував неврологічні скарги та погіршення зору після контузій і пропонував госпіталізацію. Однак, за словами батька, через страх бути оголошеним у самовільному залишенні частини військовослужбовець повернувся до підрозділу.

Андрій Худик стверджує, що в частині його син неодноразово намагався пройти військово-лікарську комісію та звертався до начальника медичної служби, однак пройти ВВК йому не дозволили. Невдовзі після цього групу з восьми військових, серед яких були поранені та особи з категоріями "Г" і "Д", відправили до пункту тимчасової дислокації в Курській області.

З 23 червня 2025 року Артем Худик вважався зниклим безвісти. Згодом батько, за його словами, отримав відео, на якому син перебуває в наручниках і повідомляє, що повернувся з бойового завдання, але в нього відібрали особистий жетон. Після цього родині повідомили про його загибель.

Андрій Худик вважає, що смерть його сина мала насильницький характер, і прямо звинувачує командира роти Михайла Самсонова. За словами батька, син був направлений на бойове завдання без бронежилета та каски. Він також заявляє, що командир роти нібито попереджав особовий склад про наслідки звернень родичів до наглядових органів.

Чоловік повідомив, що звертався до органів прокуратури та слідства, однак, за його словами, перевірки по суті проведені не були. Наразі він подав заяву про порушення кримінальної справи та вимагає офіційного розслідування обставин загибелі свого сина.

