Пропал без вести после видео в наручниках: отец обвиняет командира в убийстве сына

Отец военнослужащего Артема Худика, проходившего службу в 104-м гвардейском десантно-штурмовом полку 76-й дивизии ВДВ РФ, заявил о возможном внесудебном убийстве сына со стороны командования подразделения.

Армия рф сама убивает своих военных

По словам Андрея Худика, его сын получил осколочное ранение правой руки во время пребывания в Курской области и прошел лечение в нескольких госпиталях. В выписном эпикризе, как утверждает отец, было указано, что военнослужащий выписан в неудовлетворительном состоянии, ему рекомендовано дальнейшее наблюдение у нейрохирурга и предоставлен отпуск по ранению. Медицинская комиссия установила категорию годности "Г" — временно непригодный.

Несмотря на это, военному предоставили отпуск всего на 12 дней. За два дня до ее завершения Артем обратился в филиал госпиталя имени Вишневского, где врач зафиксировал неврологические жалобы и ухудшение зрения после контузий и предлагал госпитализацию. Однако, по словам отца, из-за страха быть объявленным в самовольном оставлении части военнослужащий вернулся в подразделение.

Андрей Худык утверждает, что в части его сын неоднократно пытался пройти военно-врачебную комиссию и обращался к начальнику медицинской службы, однако пройти ВИК ему не разрешили. Вскоре после этого группу из восьми военных, среди которых ранены и лица с категориями "Г" и "Д", отправили в пункт временной дислокации в Курской области.

С 23 июня 2025 года Артем Худык считался пропавшим без вести. Впоследствии отец, по его словам, получил видео, на котором сын находится в наручниках и сообщает, что вернулся из боевой задачи, но у него отобрали личный жетон. После этого семье сообщили о его гибели.

Андрей Худык считает, что смерть его сына носила насильственный характер и прямо обвиняет командира роты Михаила Самсонова. По словам отца, сын был направлен на боевое задание без бронежилета и каски. Он также заявляет, что командир роты якобы предупреждал личный состав о последствиях обращений родственников в надзорные органы.

Мужчина сообщил, что обращался в органы прокуратуры и следствия, однако, по его словам, проверки, по сути, проведены не были. Он подал заявление о возбуждении уголовного дела и требует официального расследования обстоятельств гибели своего сына.

