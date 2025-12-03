logo_ukra

Знайшов свіжі вуха Кушнера й «коротко вводив» його в історію: експерт пояснив, чому Путін тягне час
НОВИНИ

Знайшов свіжі вуха Кушнера й «коротко вводив» його в історію: експерт пояснив, чому Путін тягне час

Політолог Віктор Шлінчак вважає, що для російського диктатора Володимира Путіна зараз важливо тягнути час

3 грудня 2025, 01:03
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак прокоментував перші повідомлення про результати переговорів у Москві представників США Стіва Віткоффа й Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним.  

Знайшов свіжі вуха Кушнера й «коротко вводив» його в історію: експерт пояснив, чому Путін тягне час

Переговори у Москві. Фото: з відкритих джерел

На думку експерта Путін "знайшов свіжі вуха Кушнера і "коротко" ввів його в історію (години десь на дві з половиною)". 

"А далі було аж кілька проектів "мирного договору", щоб усіх заплутати (тактика шахраїв з гри в наперстки), обмін "любєзностями" і чітке "ні" на пропозиції американців, бо "компроміс" — це Україна повинна здатися", — написав Шлінчак у Facebook. 

За словами політолога, зараз для Путіна важливо дотягнути до Різдва, щоб ще на два місяці забезпечувати себе грошима, "поки в Європі і США гулятимуть новорічні свята". 

"Для України це, на жаль, черговий Новий рік без миру. Путін сподівається, що за два місяці він викотить рахунок вже не нам, а Європі (повертаємось до заяви про ненапад на ЄС). Черговий трюк бандитів з підворотні — вискочив з темноти і вдарив", — зазначив експерт. 

При цьому Віктор Шлінчак сподівається, що цю тактику вже "прочитали" ті, кому треба. 

"І путіну та його оточенню рано чи пізно все таки доведеться відповідати. Краще рано, звісно", — додав політолог. 

Як повідомляв портал "Коментарі", зустріч Путіна із Віткоффом та Кушнером у Москві тривала майже п'ять годин. До преси з Кремля вийшов помічник Путіна Юрій Ушаков. Розмову він назвав "конструктивною, дуже корисною і змістовною". Але повідомив, що компроміси поки що не знайдені, і зустріч лідерів Росії та США на даний момент не планується. 



Джерело: https://www.facebook.com/viktor.shlinchak
