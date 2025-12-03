Нашел свежие уши Кушнера и «кратко вводил» его в историю: эксперт объяснил, почему Путин тянет время

Глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак прокомментировал первые сообщения о результатах переговоров в Москве представителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным.

По мнению эксперта Путин "нашел свежие уши Кушнера и "кратко" ввел его в историю (часа где-то на два с половиной)".

"А дальше было несколько проектов "мирного договора", чтобы всех запутать (тактика мошенников по игре в наперстки), обмен "любезностями" и четкое "нет" на предложения американцев, потому что "компромисс" — это Украина должна сдаться", — написал Шлинчак в Facebook.

По словам политолога, сейчас для Путина важно дотянуть до Рождества, чтобы еще на два месяца обеспечивать себя деньгами, "пока в Европе и США будут гулять новогодние праздники".

"Для Украины это, к сожалению, очередной Новый год без мира. Путин надеется, что через два месяца он выкатит счет уже не нам, а Европе (возвращаемся к заявлению о ненападении на ЕС). Очередной трюк бандитов из подворотни – выскочил из темноты и ударил", – отметил эксперт.

При этом Виктор Шлинчак надеется, что эту тактику уже прочитали те, кому нужно.

"И путину и его окружению рано или поздно все же придется отвечать. Лучше рано, конечно", – добавил политолог.

Как сообщал портал "Комментарии", встреча Путина с Виткоффом и Кушнером в Москве длилась около пяти часов. К прессе из Кремля вышел помощник Путина Юрий Ушаков. Разговор он назвал "конструктивным, очень полезным и содержательным". Но сообщил, что компромиссы пока не найдены, и встреча лидеров России и США сейчас не планируется.