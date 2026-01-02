logo_ukra

Знайшли тіло дитини: нові деталі удару РФ по будинку в Харкові
commentss НОВИНИ Всі новини

Знайшли тіло дитини: нові деталі удару РФ по будинку в Харкові

На цей час відомо про 30-х поранених людей внаслідок російського удару по Харкову

2 січня 2026, 21:33
Автор:
avatar

Маламура Сергій

У Харкові на місці російського удар по житловому будинку продовжують рятувальні роботи.

Знайшли тіло дитини: нові деталі удару РФ по будинку в Харкові

Удар Росії по будинку в Харкові. Фото: з відкритих джерел

Під завалами знайдено тіло дитини. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Пошуково-рятувальна операція триває. На дану хвилину відомо про 30-х поранених", — зазначив Терехов.

За інформаціє голови Харківської ОВА, у місті внаслідок російського удару зруйнована пʼятиповерхова будівля та частина під’їзду чотирьохповерхового багатоквартирного будинку. Пошкоджено Також скління вікон та фасади в поруч розташованих будинках. 

"Обірвані контактні мережі, дроти електропередач та пошкоджені світлофори. Пошкоджено 13 автомобілів. Екстрені служби продовжують працювати на місці ворожого удару. Триває розбір завалів і пошук людей під ними", — зазначив Синєгубов.

Як повідомляв портал "Коментарі", 2 грудня, близько 14:30 країна-агресорка Росія атакувала Харків. У місті прогриміли гучні вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив удар по середмістю. У соцмережі Терехов розповів, що удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією – є постраждалі і значні руйнування. 

Читайте також на порталі "Коментарі" — 26 грудня у Харкові пролунали потужні вибухи. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що місто атаковане керованими авіабомбами, удари прийшлись на Шевченківський район Харкова.

За уточненою інформацією, внаслідок ворожих ударів загинули 55-річний та 40-річний чоловіки. Серед постраждалих 46-річна та 57-річна жінки. Вони зазнали гострої реакції на стрес. Крім того, 20-річна та 73-річна жінки отримали вибухові поранення. Вони шпиталізовані. 9-місячна дівчинка також шпиталізована до лікарні.



Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/3332
