Нашли тело ребенка: новые детали удара РФ по дому в Харькове

В Харькове на месте российского удара по жилому дому продолжают спасательные работы.

Удар России по дому в Харькове. Фото: из открытых источников

Под завалами обнаружено тело ребенка. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Поисково-спасательная операция продолжается. На данную минуту известно о 30 раненых", — отметил Терехов.

По информации главы Харьковской ОВА, в городе в результате российского удара разрушено пятиэтажное здание и часть подъезда четырехэтажного многоквартирного дома. Повреждены также остекление окон и фасады в рядом расположенных домах.

"Оборванные контактные сети, провода электропередач и поврежденные светофоры. Повреждены 13 автомобилей. Экстренные службы продолжают работать на месте вражеского удара. Продолжается разбор завалов и поиск людей под ними", – отметил Синегубов.

Как сообщал портал "Комментарии", 2 декабря около 14:30 страна-агрессорка Россия атаковала Харьков. В городе прогремели громкие взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удар по центру. В соцсети Терехов рассказал, что удар пришелся по жилому многоэтажному дому в Киевском районе города. По предварительной информации, есть пострадавшие и значительные разрушения.

По уточненной информации, в результате вражеских ударов погибли 55-летний и 40-летний мужчины. Среди пострадавших 46-летняя и 57-летняя женщина. Они подверглись острой реакции на стресс. Кроме того, 20-летняя и 73-летняя женщины получили взрывные ранения. Они госпитализированы. 9-месячная девочка также госпитализирована в больницу.