«Змінюємо підхід до захисту неба»: Федоров зробив важливу заяву про «малу» ППО

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив про трансформацію системи "малої" ППО, яка має швидко реагувати на виклики, пов’язані із захистом українського неба.

Міністр оборони Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

Напрям "малої" ППО у Повітряних силах очолив полковник Євгеній Хлєбніков. Його ключове завдання — побудувати систему, яка зможе швидко протидіяти викликам для захисту неба. Про це Федоров повідомив у соцмережах.

"Євгеній Хлєбніков — офіцер із бойовим й управлінським досвідом. Служив у підрозділах зенітних ракетних військ Повітряних сил, працював у Генеральному штабі за напрямом розвитку ППО. З перших днів повномасштабної війни керував застосуванням БпЛА Bayraktar під час оборони Києва та Чернігівщини, брав участь у плануванні операції зі звільнення острова Зміїний. У 2014–2015 роках — учасник боїв за Донецький аеропорт", — зазначив Федоров.

За словами міністра оборони, найближчим часом буде посилено управління в кожному регіоні й продовжиться формування сильної команди для розвитку "малої" ППО.

"Це перші рішення оновленої команди Міністерства оборони для побудови дієвої системи захисту українського неба. Але попереду ще багато кроків, щоб досягти результату та підвищити ефективність перехоплення", — наголосив Федоров.

Міністр нагадав, що Росія щодня атакує українські міста сотнями дронів. Зокрема, понад 6 000 безпілотників ворог застосував лише за останній місяць. Не припиняється влучання в житлові будинки, критичну інфраструктуру, потяги, тобто — терор мирних українців.

До того ж, ворог постійно вдосконалює модифікацію своїх дронів і тактику атак, щоб досягати цілей. Щодня зʼявляється новий ризик. Наприклад, як БпЛА зі Starlink.

"Реактивно реагуючи на всі нові виклики, ми повинні побудувати систему для аналізу, протидії та прогнозування майбутніх загроз. Для цього потрібна ефективна система "малої" ППО та перехоплювачів. На завдання президента ми змінюємо підхід до захисту неба для підвищення результативності протидії ворожим атакам", — додав міністр.

