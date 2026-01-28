«Изменяем подход к защите неба»: Федоров сделал важное заявление о «малой» ПВО

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о трансформации системы "малой" ПВО, которая должна быстро реагировать на вызовы, связанные с защитой украинского неба.

Министр обороны Михаил Фёдоров. Фото: из открытых источников

Направление "малой" ПВО в Воздушных силах возглавил полковник Евгений Хлебников. Его ключевая задача – построить систему, которая сможет быстро противодействовать вызовам для защиты неба. Об этом Федоров сообщил в соцсетях.

"Евгений Хлебников – офицер с боевым и управленческим опытом. Служил в подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных сил, работал в Генеральном штабе по направлению развития ПВО. С первых дней полномасштабной войны руководил применением БПЛА Bayraktar во время обороны Киева и Черниговщины, участвовал в планировании операции по освобождению острова Змеиный. В 2014-2015 годах — участник боев за Донецкий аэропорт", — отметил Федоров.

По словам Министра обороны, в ближайшее время будет усилено управление в каждом регионе и продолжится формирование сильной команды для развития "малой" ПВО.

"Это первые решения обновленной команды Министерства обороны для построения действенной системы защиты украинского неба. Но впереди еще много шагов, чтобы добиться результата и повысить эффективность перехвата", — подчеркнул Федоров.

Министр напомнил, что Россия ежедневно атакует украинские города сотнями дронов. В частности, более 6000 беспилотников враг применил только за последний месяц. Не прекращается попадание в жилые дома, критическую инфраструктуру, поезда, то есть террор мирных украинцев.

К тому же, враг постоянно совершенствует модификацию своих дронов и тактику атак, чтобы достигать целей. Каждый день появляется новый риск. Например, как БпЛА из Starlink.

"Реактивно реагируя на все новые вызовы мы должны построить систему для анализа, противодействия и прогнозирования будущих угроз. Для этого необходима эффективная система "малой" ПВО и перехватчиков. По заданию президента мы меняем подход к защите неба для повышения результативности противодействия вражеским атакам", – добавил министр.

Как сообщал портал "Комментарии", соучредитель Международного Института Свободы Владимир Поперешнюк объяснил, почему предприятия не могут использовать частные системы противовоздушной обороны для защиты объектов собственной инфраструктуры от потенциальных атак российскими ракетами и дронами.