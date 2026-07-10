ЗМІ: ТОП схем ухилення від мобілізації, які, ймовірно, використовують блогери та активісти

Питання справедливої мобілізації в Україні загострюється — на п’ятому році війни армія потребує поповнення. Однак нерідко військовозобов'язані використовують різноманітні схеми для ухилення від служби.

Мобілізація. Ілюстративне фото

Ветерани та військові з руху “Чесна мобілізація” оприлюднили ТОП схеми ухилення від мобілізації — їх могли використовувати голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, журналіст Юрій Ніколов, активіст Михайло Жернаков та інші відомі українці, пише видання “Українські новини”.

“№1. Фіктивна ВЛК. Щодня правоохоронці викривають лікарів, які за гроші зроблять “інвалідність” або “глаукому”. Найвідоміші вірогідні ухилянти, які скористалися цією схемою, — голова ЦПК Віталій Шабунін та блогер Данило Мокрик. Шабунін після років ймовірно фіктивної служби міг занести гроші на ВЛК, різко “втратив зір” і на цій підставі списався з армії. А Мокрик ймовірно організував собі “інвалідність”, щоб отримати відстрочку”, — цитує видання допис руху.

Як зазначають журналісти, другою розповсюдженою схемою ухилення від мобілізації є здобування освіти та викладацька діяльність.

“№2. Освіта. Яскравими представниками, які гарно ілюструють схеми за допомогою освіти, є антикорупціонер Михайло Жернаков та журналіст Георгій Шабаєв. Жернаков, щоб отримати відстрочку, надав в ТЦК можливо підроблену довідку про роботу викладачем у Київській школі економіки. А Шабаєв, коли отримав повістку, одразу став “студентом”, хоча сам неодноразово писав про ухилянтські схеми з навчанням за кордоном”, — зазначає ЗМІ.

Третьою популярною схемою, за даними журналістів, є відстрочка по догляду за хворим родичем.

“№3. Опікунство. І знову найвідоміший кейс належить активістам та журналістам. Засновник ЦПК та друг Шабуніна Орест Рудий отримав відстрочку як опікун дитини з інвалідністю при живій дружині — директорці ЦПК Дар'ї Каленюк. Ну це ж не батько-одинак 5-річної дитини, якого визволяли з армії всією країною, а поважний “антикорупціонер”. Другий найвідоміший можливо фейковий опікун – журналіст Юрій Ніколов, який через друга в поліції ймовірно зробив собі відстрочку “по догляду за родичем”, хвороба якого не заважає йому часто і надовго виїжджати у відрядження”, — зазначають журналісти.

Четвертою схемою, за даними ЗМІ, стало бронюванням на підприємствах критичної інфраструктури.

“№4. Працівник критичної інфраструктури. І мова не про рятувальників, медиків або пожежників, а про “говорячих голів”, які раптово стали “критично важливими” для оборони. Наприклад, журналіст та “граф” Віталій Портников, який отримав бронь на телеканалі та заявив, що “воювати мають прості люди, а не аристократи”. Як ми бачимо, основними бенефіціарами ухилянтських схем є журналісти, блогери, активісти та викривачі корупції, які називають себе “честю та совістю нації” та вчать всіх інших “життю”, — цитує видання заяву ветеранів та військових, які входять до руху.

Видання нагадало, що рух “Чесна мобілізація” оголосив про створення “Національного реєстру ухилянтів”, де будуть розміщені досьє на блогерів, антикорупційних активістів, журналістів та інших відомих українців, які ухиляються від служби в армії через різноманітні схеми.



