Вопрос справедливой мобилизации в Украине обостряется – на пятом году войны армия нуждается в пополнении. Однако нередко военнообязанные используют разные схемы для уклонения от службы.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Ветераны и военные движения "Честная мобилизация" обнародовали ТОП схемы уклонения от мобилизации — их могли использовать глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, журналист Юрий Николов, активист Михаил Жернаков и другие известные украинцы, пишет издание "Українські новини".

"№ 1. Фиктивная ВВК. Ежедневно правоохранители разоблачают врачей, которые за деньги сделают "инвалидность" или "глаукому". Самые известные вероятные уклонисты, воспользовавшиеся этой схемой, — глава ЦПК Виталий Шабунин и блогер Даниил Мокрик. Шабунин после лет вероятно фиктивной службы мог занести деньги на ВВК, резко "потерял зрение" и на этом основании списался из армии. А Мокрик, возможно, организовал себе “инвалидность”, чтобы получить отсрочку”, — цитирует издание сообщение движения.

Как отмечают журналисты, второй распространенной схемой уклонения от мобилизации является получение образования и преподавательская деятельность.

"№ 2. Образование. Яркими представителями, которые хорошо иллюстрируют схемы с помощью образования, являются антикоррупционер Михаил Жернаков и журналист Георгий Шабаев. Жернаков, чтобы получить отсрочку, предоставил в ТЦК возможно поддельную справку о работе преподавателем в Киевской школе экономики. А Шабаев, когда получил повестку, сразу стал "студентом", хотя сам неоднократно писал об ухилянтских схемах с обучением за рубежом”, — отмечает СМИ.

Третьей популярной схемой, по данным журналистов, является отсрочка по уходу за больным родственником.

"№3. Опекунство. И снова самый известный кейс принадлежит активистам и журналистам. Учредитель ЦПК и друг Шабунина Орест Рудый получил отсрочку как опекун ребенка с инвалидностью при живой жене — директорке ЦПК Дарьи Каленюк. Ну это не отец-одиночка 5-летнего ребенка, которого освобождали из армии всей страной, а почтенный "антикоррупционер". Второй самый известный возможно фейковый опекун — журналист Юрий Николов, который через друга в полиции вероятно сделал себе отсрочку "по уходу за родственником", болезнь которого не мешает ему часто и надолго уезжать в командировку", — отмечают журналисты.

Четвертая схема, по данным СМИ, стала бронированием на предприятиях критической инфраструктуры.

"№4. Работник критической инфраструктуры. И речь не о спасателях, медиках или пожарных, а о "говорящих головах", внезапно ставших "критически важными" для обороны. Например, журналист и "граф" Виталий Портников, получивший бронь на телеканале и заявил, что "воевать должны простые люди, а не аристократы". Как мы видим, основными бенефициарами уклонистских схем являются журналисты, блогеры, активисты и разоблачители коррупции, которые называют себя "честью и совестью нации" и учат всех остальных "жизни", — цитирует издание заявление ветеранов и военных, входящих в движение.

Издание напомнило, что движение "Честная мобилизация" объявило о создании "Национального реестра уклонянтов", где будут размещены досье на блогеров, антикоррупционных активистов, журналистов и других известных украинцев, уклоняющихся от службы в армии через различные схемы.



