Зійшли з розуму: Росія внесла нову грошову мотивацію за вбитого українського військового

Російське військове командування запроваджує грошову мотивацію для операторів ударних безпілотників за знищення українських військовослужбовців. Про це повідомив Мадяр, коментуючи внутрішні документи противника.

Грошова мотивація рф за вбивство українських військових

За його словами, Генеральний штаб Збройних сил РФ пропонує виплачувати по 25 тисяч рублів за кожне підтверджене ураження живої сили ЗСУ за допомогою FPV-дронів. Виплата передбачена за умови наявності об’єктивного відеопідтвердження з іншого безпілотника.

У пріоритеті для російських підрозділів безпілотних систем визначено саме живу силу — передусім пілотів БпЛА, операторів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки та радіолокаційних засобів. Також окремо ставиться завдання знищення пунктів управління українських дронів.

У документах противника зазначається, що через нездатність стабілізувати ситуацію на фронті російське командування вважає масове застосування ударних безпілотників єдиним ефективним способом завдання шкоди Силам оборони України. Саме тому зусилля підрозділів БпС пропонується зосередити на максимальному ураженні особового складу та засобів протидії українським дронам.

Мадяр наголошує, що така реакція свідчить про чутливість російської сторони до втрат живої сили. За його оцінкою, це є непрямим підтвердженням правильності курсу України на системне нарощування знищення особового складу противника, який раніше визначив Михайло Федоров. Йдеться про орієнтир у 50 тисяч знищених окупантів щомісяця як ключовий елемент виснаження армії РФ.

