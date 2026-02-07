logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зійшли з розуму: Росія внесла нову грошову мотивацію за вбитого українського військового
commentss НОВИНИ Всі новини

Зійшли з розуму: Росія внесла нову грошову мотивацію за вбитого українського військового

Російський Генштаб запроваджує грошові виплати для операторів FPV-дронів за знищення українських військових, роблячи живу силу головною ціллю

7 лютого 2026, 19:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російське військове командування запроваджує грошову мотивацію для операторів ударних безпілотників за знищення українських військовослужбовців. Про це повідомив Мадяр, коментуючи внутрішні документи противника.

Зійшли з розуму: Росія внесла нову грошову мотивацію за вбитого українського військового

Грошова мотивація рф за вбивство українських військових

За його словами, Генеральний штаб Збройних сил РФ пропонує виплачувати по 25 тисяч рублів за кожне підтверджене ураження живої сили ЗСУ за допомогою FPV-дронів. Виплата передбачена за умови наявності об’єктивного відеопідтвердження з іншого безпілотника.

У пріоритеті для російських підрозділів безпілотних систем визначено саме живу силу — передусім пілотів БпЛА, операторів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки та радіолокаційних засобів. Також окремо ставиться завдання знищення пунктів управління українських дронів.

У документах противника зазначається, що через нездатність стабілізувати ситуацію на фронті російське командування вважає масове застосування ударних безпілотників єдиним ефективним способом завдання шкоди Силам оборони України. Саме тому зусилля підрозділів БпС пропонується зосередити на максимальному ураженні особового складу та засобів протидії українським дронам.

Мадяр наголошує, що така реакція свідчить про чутливість російської сторони до втрат живої сили. За його оцінкою, це є непрямим підтвердженням правильності курсу України на системне нарощування знищення особового складу противника, який раніше визначив Михайло Федоров. Йдеться про орієнтир у 50 тисяч знищених окупантів щомісяця як ключовий елемент виснаження армії РФ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські туристи знову масово застрягли за кордоном через проблеми з авіасполученням. Цього разу — в аеропорту на Пхукет, де скасували або перенесли на добу й більше кілька рейсів до Росії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/robert_magyar/1950
Теги:

Новини

Всі новини