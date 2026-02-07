Сошли с ума: Россия внесла новую денежную мотивацию за убитого украинского военного

Российское военное командование вводит денежную мотивацию для операторов ударных беспилотников за уничтожение украинских военнослужащих. Об этом сообщил Мадяр , комментируя внутренние документы противника.

Денежная мотивация рф за убийство украинских военных

По его словам, Генеральный штаб Вооруженных сил РФ предлагает выплачивать по 25 тысяч рублей за каждое подтвержденное поражение живой силы ВСУ с помощью FPV-дронов. Выплата предусмотрена при наличии объективного видеоподтверждения с другого беспилотника.

В приоритете для российских подразделений беспилотных систем определена живая сила — прежде всего пилотов БпЛА, операторов радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и радиолокационных средств. Также отдельно ставится задача уничтожения пунктов управления украинских дронов.

В документах противника отмечается, что из-за неспособности стабилизировать ситуацию на фронте российское командование считает массовое применение ударных беспилотников единственным эффективным способом нанесения ущерба Силам обороны Украины. Именно поэтому усилия подразделений БПС предлагается сосредоточить на максимальном поражении личного состава и средств противодействия украинским дронам.

Мадяр отмечает, что такая реакция свидетельствует о чувствительности российской стороны к потерям живой силы. По его оценке, это косвенное подтверждение правильности курса Украины на системное наращивание уничтожения личного состава противника, который ранее определил Михаил Федоров . Речь идет об ориентире в 50 тысяч уничтоженных окупантов ежемесячно как ключевой элемент истощения армии РФ.

