Зима вже скоро: українців попередили про нову страшну тактику росіян

Російські війська перейшли до нової стратегії обстрілів української енергетичної інфраструктури, зосереджуючи удари не лише на великих генераторах, а й на трансформаторних підстанціях поблизу населених пунктів. Це дозволяє залишати цілі міста та села без світла. Про це повідомив народний депутат та секретар парламентського комітету питань нацбезпеки Роман Костенко в ефірі програми "Тема з Мосейчук".

За словами Костенка, Росії вдалося значно збільшити темпи виробництва дронів-камікадзе та засобів для їх запуску. Україна намагається наздогнати противника, зокрема у сфері ППО, однак темпи оборонної модернізації ще не відповідають викликам.

"Ми активно працюємо над розвитком систем перехоплення, але ворог уже масштабувався. Ми не встигаємо за їхнім темпом щодо "Шахедів"", — наголосив Костенко.

Також він попередив, що з огляду на виснажену енергосистему, зима 2025 може виявитися надзвичайно складною. Росія може спробувати знову спровокувати блекаути.

Попри загрози, держава готується до найгірших сценаріїв — розгортаються додаткові джерела резервного живлення, формуються плани реагування.

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко підтверджує зміну тактики. За його словами, удари по енергетичних об’єктах стали більш прицільними, але багато підстанцій вже мають захисні укриття, що підвищує їхню витривалість.

