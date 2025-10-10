Зима уже скоро: украинцев предупредили о новой страшной тактике россиян

Российские войска перешли к новой стратегии обстрелов украинской энергетической инфраструктуры, сосредотачивая удары не только на крупных генераторах, но и трансформаторных подстанциях вблизи населенных пунктов. Это позволяет покидать целые города и деревни без света. Об этом сообщил народный депутат и секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко в эфире программы "Тема с Мосейчук".

Фото: из открытых источников

По словам Костенко, России удалось значительно увеличить темпы производства дронов-камикадзе и средств для их запуска. Украина пытается догнать противника, в частности, в сфере ПВО, однако темпы оборонной модернизации еще не соответствуют вызовам.

"Мы активно работаем над развитием систем перехвата, но враг уже масштабировался. Мы не успеваем за их темпом в отношении "Шахедов"", — подчеркнул Костенко.

Также он предупредил, что учитывая истощенную энергосистему, зима 2025 года может оказаться чрезвычайно сложной. Россия может попытаться снова спровоцировать блекауты.

Несмотря на угрозы, государство готовится к худшим сценариям — разворачиваются дополнительные источники резервного питания, формируются планы реагирования.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко подтверждает изменение тактики. По его словам, удары по энергетическим объектам стали более прицельными, но многие подстанции уже имеют защитные укрытия, что повышает их выносливость.

Как уже писали "Комментарии", генерал-майор запаса Сергей Кривонос предупредил, что российские удары по железнодорожной инфраструктуре не прекратятся, поэтому Украине следует срочно усилить ее защиту. Он выразил удивление по поводу того, что на протяжении войны "Укрзализныця" якобы не проработала комплексные меры по защите инфраструктуры и подвижного состава.