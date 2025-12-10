Журналіст шокував заявою про неочікуваного суперника Зеленського на виборах: деталі

Відомий український журналіст Віталій Портников висловив думку, що Володимир Зеленський має значно вищі шанси на перемогу, якщо президентські вибори в Україні будуть проведені за безпековими гарантіями з боку США та РФ. За його словами, у післявоєнних умовах саме такий формат виборів дає нинішньому главі держави найбільш сприятливі перспективи, порівняно з будь-якими іншими сценаріями.

Фото: з відкритих джерел

Портников сумнівається, що у повноцінну виборчу кампанію, враховуючи дію військового стану, реально зможуть включитися сильні конкуренти Зеленського. Він зауважив, що такі ключові фігури, як Валерій Залужний, Кирило Буданов та Андрій Білецький, навряд чи залишать свої посади, аби брати участь у президентських перегонах. Залужний не звільниться з дипломатичної служби у Великій Британії, Буданов не покине керівництво ГУР, а Білецький продовжуватиме службу на фронті. Тому, на думку Портникова, реальних суперників у кампанії не буде, і вона, скоріше за все, обмежиться участю так званих спойлерів Зеленського.

Журналіст підкреслив, що проведення виборів у таких умовах фактично відбуватиметься під час воєнного стану, що створює додаткові переваги для чинного президента. Раніше колишній президент США Дональд Трамп зазначав, що Україні варто організувати президентські вибори. Зеленський у свою чергу висловив готовність провести голосування протягом 60–90 днів, якщо Сполучені Штати гарантують безпеку виборчого процесу.

