Журналіст шокував заявою про неочікуваного суперника Зеленського на виборах: деталі
Журналіст шокував заявою про неочікуваного суперника Зеленського на виборах: деталі

Журналіст Віталій Портников сумнівається, що під час воєнного стану з’являться справжні суперники Зеленського

10 грудня 2025, 14:45
Автор:
Клименко Елена

Відомий український журналіст Віталій Портников висловив думку, що Володимир Зеленський має значно вищі шанси на перемогу, якщо президентські вибори в Україні будуть проведені за безпековими гарантіями з боку США та РФ. За його словами, у післявоєнних умовах саме такий формат виборів дає нинішньому главі держави найбільш сприятливі перспективи, порівняно з будь-якими іншими сценаріями.

Журналіст шокував заявою про неочікуваного суперника Зеленського на виборах: деталі

Фото: з відкритих джерел

Портников сумнівається, що у повноцінну виборчу кампанію, враховуючи дію військового стану, реально зможуть включитися сильні конкуренти Зеленського. Він зауважив, що такі ключові фігури, як Валерій Залужний, Кирило Буданов та Андрій Білецький, навряд чи залишать свої посади, аби брати участь у президентських перегонах. Залужний не звільниться з дипломатичної служби у Великій Британії, Буданов не покине керівництво ГУР, а Білецький продовжуватиме службу на фронті. Тому, на думку Портникова, реальних суперників у кампанії не буде, і вона, скоріше за все, обмежиться участю так званих спойлерів Зеленського.

Журналіст підкреслив, що проведення виборів у таких умовах фактично відбуватиметься під час воєнного стану, що створює додаткові переваги для чинного президента. Раніше колишній президент США Дональд Трамп зазначав, що Україні варто організувати президентські вибори. Зеленський у свою чергу висловив готовність провести голосування протягом 60–90 днів, якщо Сполучені Штати гарантують безпеку виборчого процесу.

Як вже писали "Коментарі", Папа Римський Лев XIV прокоментував недавні заяви президента США Дональда Трампа, в яких той назвав Європу "занепалою", а її керівників – "слабкими". На питання журналіста про справедливість американського плану миру для України понтифік зазначив, що волів би не давати оцінок, проте підкреслив, що такі висловлювання можуть серйозно вплинути на багаторічний союз між США та Європою.  



Теги:

