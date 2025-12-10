Журналист шокировал заявлением о неожиданном сопернике Зеленском на выборах: детали

Известный украинский журналист Виталий Портников высказал мнение, что у Владимира Зеленского есть значительно более высокие шансы на победу, если президентские выборы в Украине будут проведены по гарантиям безопасности со стороны США и РФ. По его словам, в послевоенных условиях именно такой формат выборов дает нынешнему главе государства наиболее благоприятные перспективы по сравнению с любыми другими сценариями.

Фото: из открытых источников

Портников сомневается, что в полноценную избирательную кампанию, учитывая действие военного положения, реально могут включиться сильные конкуренты Зеленского. Он отметил, что такие ключевые фигуры, как Валерий Залужный, Кирилл Буданов и Андрей Белецкий, вряд ли покинут свои должности, чтобы участвовать в президентской гонке. Залужный не уволит с дипломатической службы в Великобритании, Буданов не покинет руководство ГУР, а Белецкий будет продолжать службу на фронте. Потому, по мнению Портникова, реальных соперников у кампании не будет, и она, скорее всего, ограничится участием так называемых спойлеров Зеленского.

Журналист подчеркнул, что проведение выборов в таких условиях будет фактически проходить во время военного положения, что создает дополнительные преимущества для действующего президента. Ранее бывший президент США Дональд Трамп отмечал, что Украине следует организовать президентские выборы. Зеленский выразил готовность провести голосование в течение 60–90 дней, если Соединенные Штаты гарантируют безопасность избирательного процесса.

Как уже писали "Комментарии", Папа Римский Лев XIV прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа, в которых тот назвал Европу "падшей", а ее руководителей — "слабыми". На вопрос журналиста о справедливости американского плана мира для Украины понтифик отметил, что предпочел бы не давать оценок, однако подчеркнул, что такие высказывания могут оказать серьезное влияние на многолетний союз между США и Европой.