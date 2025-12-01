Журналіст розніс Залужного через його нову статтю: чому вона на руку Путіну

Журналіст і публіцист Віталій Портников в ефірі Еспресо заявив, що саме існування незалежної України здатне зруйнувати залишки російської імперськості.

Валерій Залужний. Фото: 24 Канал

"Саме збереження державності України і буде крахом Російської імперії, маю на увазі не Російську Федерацію, а пострадянський простір", — наголосив він.

Портников пояснив, що нова стаття Валерія Залужного з’явилася в контексті міжнародних перемовин і містить важливе запитання про мету війни. Він зауважив, що головний меседж звучить так: без чіткого політичного розуміння цілей припинити війну неможливо. На його думку, і Україні, і Заходу бракує саме відповіді — заради чого потрібен мир.

Портников погоджується з тезою про тимчасове припинення війни через недосяжність стратегічних цілей обох сторін, але додав. Що не згоден з Валерієм Залужним з двох аспектів.

Перший аспект полягає у тому, що саме збереження державності України і буде крахом Російської імперії. Він нагадав, що Москва десятиліттями утримувала вплив на пострадянському просторі, очікуючи повернення минулого — Євразійського Союзу, авторитарних режимів та контролю над медіа. За його словами, перелік некерованих Москвою республік майже не змінився з 1991 року, окрім появи України, і саме це зруйнувало імперську конструкцію.

Портников наголосив, що російське суспільство не сприймає втрати так само болісно, як українське, і саме це робить можливим продовження війни.

"Російському суспільству настільки, вибачте, плювати на жертв… І там є врешті-решт державна філософія… 'Нам нужна одна побєда… ми за ценой нє постоім'.", — зазначив він.

Він поділився особистою історією про родича-фронтовика, який болісно реагував на рядки пісні, адже для нього вони означали смерть товаришів, якої можна було уникнути. Публіцист підкреслив, що подібного критичного ставлення до людських втрат у самій Росії майже ніколи не існувало, що й формує її сучасну воєнну поведінку.

