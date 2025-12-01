logo

BTC/USD

86709

ETH/USD

2837.22

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Журналист разнес Залужного из-за его новой статьи: почему она на руку Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

Журналист разнес Залужного из-за его новой статьи: почему она на руку Путину

Портников подчеркнул, что Россия годами удерживала влияние на постсоветских странах в надежде восстановить Евразийский Союз, авторитарные режимы и контроль над медиа.

1 декабря 2025, 08:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Журналист и публицист Виталий Портников в эфире Эспрессо заявил , что само существование независимой Украины способно разрушить остатки российской имперскости.

Журналист разнес Залужного из-за его новой статьи: почему она на руку Путину

Валерий Залужный. Фото: 24 Канал

"Именно сохранение государственности Украины и будет крахом Российской империи, имею в виду не Российскую Федерацию, а постсоветское пространство", — подчеркнул он.

Портников объяснил, что новая статья Валерия Залужного появилась в контексте международных переговоров и содержит важный вопрос о целях войны. Он отметил, что главный месседж звучит так: без четкого политического понимания целей прекратить войну невозможно. По его мнению, и Украине, и Западу не хватает именно ответа – ради чего нужен мир.

Портников соглашается с тезисом о временном прекращении войны из-за недостижимости стратегических целей обеих сторон, но добавил. Что не согласен с Валерием Залужным по двум аспектам.

Первый аспект состоит в том, что именно сохранение государственности Украины будет крахом Российской империи. Он напомнил, что Москва десятилетиями удерживала влияние на постсоветском пространстве, ожидая возвращения прошлого – Евразийского Союза, авторитарных режимов и контроля над медиа. По его словам, список неуправляемых Москвой республик почти не изменился с 1991 года, кроме появления Украины, и именно это разрушило имперскую конструкцию.

Портников подчеркнул, что российское общество не воспринимает потери так же болезненно, как украинское, и именно это делает возможным продолжение войны.

"Русскому обществу настолько, простите, плевать на жертв… И там есть, в конце концов, государственная философия… 'Нам нужна одна победа… мы по цене не постоим'.", — отметил он.

Он поделился личной историей о родственнике-фронтовике, который болезненно реагировал на строки песни, ведь для него они означали смерть товарищей, которой можно было избежать. Публицист подчеркнул, что подобного критического отношения к человеческим потерям в самой России почти никогда не существовало, что и формирует его современное военное поведение.

Как уже писали "Комментарии", после завершения войны в Украине возникнет вопрос о возвращении украинских беженцев на родину, однако в Германии они не будут вынуждены уезжать срочно или без учета индивидуальных обстоятельств. Об этом в интервью Укринформу сообщил директор Берлинского управления по вопросам иммиграции Энгельхард Мазанке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ne-pogodzhuyusya-z-valeriem-zaluzhnim-z-dvokh-aspektiv-portnikov
Теги:

Новости

Все новости