Журналист и публицист Виталий Портников в эфире Эспрессо заявил , что само существование независимой Украины способно разрушить остатки российской имперскости.

"Именно сохранение государственности Украины и будет крахом Российской империи, имею в виду не Российскую Федерацию, а постсоветское пространство", — подчеркнул он.

Портников объяснил, что новая статья Валерия Залужного появилась в контексте международных переговоров и содержит важный вопрос о целях войны. Он отметил, что главный месседж звучит так: без четкого политического понимания целей прекратить войну невозможно. По его мнению, и Украине, и Западу не хватает именно ответа – ради чего нужен мир.

Портников соглашается с тезисом о временном прекращении войны из-за недостижимости стратегических целей обеих сторон, но добавил. Что не согласен с Валерием Залужным по двум аспектам.

Первый аспект состоит в том, что именно сохранение государственности Украины будет крахом Российской империи. Он напомнил, что Москва десятилетиями удерживала влияние на постсоветском пространстве, ожидая возвращения прошлого – Евразийского Союза, авторитарных режимов и контроля над медиа. По его словам, список неуправляемых Москвой республик почти не изменился с 1991 года, кроме появления Украины, и именно это разрушило имперскую конструкцию.

Портников подчеркнул, что российское общество не воспринимает потери так же болезненно, как украинское, и именно это делает возможным продолжение войны.

"Русскому обществу настолько, простите, плевать на жертв… И там есть, в конце концов, государственная философия… 'Нам нужна одна победа… мы по цене не постоим'.", — отметил он.

Он поделился личной историей о родственнике-фронтовике, который болезненно реагировал на строки песни, ведь для него они означали смерть товарищей, которой можно было избежать. Публицист подчеркнул, что подобного критического отношения к человеческим потерям в самой России почти никогда не существовало, что и формирует его современное военное поведение.

