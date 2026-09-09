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Жорсткий прильот у Києві після атаки дронами: вогонь спричинив руйнування, є постраждалі

Віталій Кличко повідомив про пошкодження 16-поверхівки, а потім уточнив, що влучання сталося в 24-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів

9 вересня 2026, 09:40
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Клименко Елена

Уранці 9 вересня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці. Про наслідки атаки повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Жорсткий прильот у Києві після атаки дронами: вогонь спричинив руйнування, є постраждалі

Фото: з відкритих джерел

Сильний вибух у районі пролунав за кілька хвилин до 8:00, коли в столиці ще тривала повітряна тривога. Спочатку міський голова повідомив про пошкодження 16-поверхівки, а потім уточнив, що влучання сталося у 24-поверховий житловий будинок на рівні 11–12 поверхів.

Унаслідок удару на 12-му поверсі спалахнула пожежа, також зафіксовані руйнування стін. На місце оперативно прибули екстрені служби, які розпочали ліквідацію наслідків російської атаки та обстеження пошкодженої будівлі.

За уточненими даними міської влади, внаслідок ранкового удару постраждали п'ятеро людей. Трьох травмованих медики госпіталізували. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Під масованою атакою в ніч проти 9 вересня та вранці опинилася й Київська область. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, наслідки російських ударів зафіксували одразу у шести районах — Білоцерківському, Броварському, Бориспільському, Фастівському, Обухівському та Бучанському.

Зокрема, у Білій Церкві після атаки безпілотників виникла масштабна пожежа на території підприємства харчової промисловості. Рятувальники працювали на місці протягом усієї ночі, ліквідовуючи наслідки обстрілу. Станом на ранок пожежу вдалося локалізувати.

Російська атака на столичний регіон тривала протягом ночі та ранку. Екстрені служби продовжують обстежувати місця ударів і встановлювати остаточні масштаби пошкоджень.

Портал "Коментарі" вже писав, що після 20 вересня дипломатичні контакти навколо завершення війни можуть помітно активізуватися, однак швидкого переходу до припинення бойових дій очікувати не варто. На першому етапі сторони, найімовірніше, говоритимуть про можливості зниження ескалації, зокрема протягом зими. Про це заявив політолог Валерій Клочок.



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