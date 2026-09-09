Жесткий прилет в Киеве после атаки дронами: огонь повлек за собой разрушение, есть пострадавшие

Утром 9 сентября русские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Один из дронов попал в многоэтажный жилой дом в Дарницком районе столицы. О последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Сильный взрыв в районе прогремел за несколько минут до восьми часов, когда в столице еще продолжалась воздушная тревога. Сначала городской голова сообщил о повреждении 16-этажки, а затем уточнил, что попадание произошло в 24-этажный жилой дом на уровне 11-12 этажей.

В результате удара на 12-м этаже вспыхнул пожар, также зафиксированы разрушения стен. На место оперативно прибыли экстренные службы, приступившие к ликвидации последствий российской атаки и обследованию поврежденного здания.

По уточненным данным городских властей, в результате утреннего удара пострадали пять человек. Трех травмированных медики госпитализировали. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Под массированной атакой в ночь на 9 сентября и утром оказалась и Киевская область. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, последствия российских ударов зафиксировали сразу в шести районах — Белоцерковском, Броварском, Бориспольском, Фастовском, Обуховском и Бучанском.

В частности, в Белой Церкви после атаки беспилотников произошел масштабный пожар на территории предприятия пищевой промышленности. Спасатели работали на месте всю ночь, ликвидируя последствия обстрела. По состоянию на утро пожар удалось локализовать.

Российская атака на столичный регион продолжалась ночью и утром. Экстренные службы продолжают обследовать места ушибов и устанавливать окончательные масштабы повреждений.

Портал "Комментарии" уже писал , что после 20 сентября дипломатические контакты вокруг завершения войны могут заметно активизироваться, однако быстрого перехода к прекращению боевых действий ожидать не стоит. На первом этапе стороны, скорее всего, будут говорить о возможности снижения эскалации, в частности, в течение зимы. Об этом заявил политолог Валерий Клочок.