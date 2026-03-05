Жорсткі бої на стику областей: що відбувається між Запоріжжям та Дніпром

Українські захисники проводять активні операції з ліквідації ворожих підрозділів на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Як повідомляють аналітики проєкту DeepState, наразі епіцентром протистояння є населений пункт Березове.

Мапа бойових дій DeepState, скриншот

Там тривають жорсткі бої: Сили оборони вибивають російську піхоту, проте окупанти чинять запеклий опір та намагаються тиснути у відповідь. Паралельно українські воїни здійснюють пошуково-ударні заходи на лінії між населеними пунктами Калинівське, Новомиколаївка, Новогригорівка, Красногірське, Першотравневе, Рибне та Солодке. Зокрема, зафіксовано влучні удари по скупченнях живої сили та фортифікаціях ворога на східних околицях Новомиколаївки та Новогригорівки.

Аналітики зазначають, що це наразі єдина ділянка фронту, де українська сторона демонструє ініціативу та досягає результатів. Водночас у районі Гуляйполя ситуація складніша — там окупанти частіше штурмують піхотою, інколи застосовуючи бронетехніку.

Ключові цифри та оцінки:

За даними проєкту, територія, де проведена успішна зачистка, становить близько 79 км².

Якщо враховувати сіру зону, куди раніше просочувався ворог, площа зачищених територій сягає 200 км².

Експерти DeepState застерігають: "Зарано переводити ці території у "синю зону", оскільки в тилах досі фіксуються одиничні групи противника". Попри успіхи ЗСУ, ворог намагається просуватися між Новогригорівкою та Красногірським і посилює натиск на Першотравневе. Також зафіксовано перекидання нових груп російської піхоти до лісосмуг поблизу Святопетрівки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міський голова Дніпра Борис Філатов виступив із різкою заявою щодо дезінформації, яка шириться українським сегментом соцмереж. Ряд популярних телеграм-каналів розповсюдив фейк про те, що Дніпро нібито стане основною мішенню російських військ під час майбутнього весняного наступу.