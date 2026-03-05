Жесткие бои на стыке областей: что происходит между Запорожьем и Днепром

Украинские защитники проводят активные операции по ликвидации вражеских подразделений на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Как сообщают аналитики проекта DeepState, в настоящее время эпицентром противостояния является населенный пункт Березово.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Там продолжаются жесткие бои: Силы обороны выбивают российскую пехоту, однако оккупанты оказывают упорное сопротивление и пытаются давить в ответ. Параллельно украинские воины проводят поисково-ударные мероприятия на линии между населенными пунктами Калиновское, Новониколаевка, Новогригоровка, Красногорское, Первомайское, Рыбное и Сладкое. В частности, зафиксированы точные удары по скоплениям живой силы и фортификациям врага на восточных окрестностях Новониколаевки и Новогригорьевки.

Аналитики отмечают, что это единственный участок фронта, где украинская сторона демонстрирует инициативу и достигает результатов. В то же время в районе Гуляйполя ситуация более сложная — там оккупанты чаще штурмуют пехотой, иногда применяя бронетехнику.

Ключевые цифры и оценки:

По данным проекта, территория, где произведена успешная зачистка, составляет около 79 км².

Если учитывать серую зону, куда раньше проникал враг, площадь зачищенных территорий достигает 200 км.

Эксперты DeepState предостерегают: "Слишком рано переводить эти территории в "синюю зону", поскольку в тылах до сих пор фиксируются единичные группы противника". Несмотря на успехи ВСУ, враг пытается продвигаться между Новогригоровкой и Красногорским и усиливает давление на Первомайское. Также зафиксирован опрокидывание новых групп российской пехоты в лесополосы близ Святопетровки.

