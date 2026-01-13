Народний депутат Георгій Мазурашу заявив, що так звана "бусифікація" є ганебним явищем, яке завдає серйозної шкоди українському суспільству, економіці та обороноздатності країни.

Бусифікація не працює

За словами парламентаря, примусова мобілізація призвела до того, що значна частина громадян пішла в підпілля, а економіка отримала додатковий поштовх до тінізації. Мазурашу наголосив, що подібні методи не лише не зміцнюють Сили оборони, а й фактично змушують українців виїжджати з країни, рятуючись від страху та приниження.

Депутат підкреслив, що застосування силових і репресивних підходів у питанні мобілізації є контрпродуктивним і підриває довіру до держави. На його переконання, замість тиску та примусу Україна має зробити ставку на добровільний принцип комплектування Сил оборони.

Мазурашу заявив, що саме добровільна мотивація є ключем до максимальної ефективності армії у війні з ворогом. Люди, які свідомо приймають рішення захищати країну, воюють краще, відповідальніше й не потребують постійного примусу з боку держави.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що дискусії про нібито "неетичність" ударів по енергетичній інфраструктурі на тимчасово окупованих територіях є стратегічно хибними і фактично грають на руку Росії.

Коментуючи наслідки ударів по Маріуполю, Андрющенко звернув увагу на популярний аргумент "ми не такі", який часто використовують у війні як моральний маркер. За його словами, ця формула звучить красиво й шляхетно, але в реальності має дуже конкретні й небезпечні наслідки, коли з неї випливає рішення зберігати комфорт у тилу окупації.

