Ткачова Марія
Народний депутат Георгій Мазурашу заявив, що так звана "бусифікація" є ганебним явищем, яке завдає серйозної шкоди українському суспільству, економіці та обороноздатності країни.
Бусифікація не працює
За словами парламентаря, примусова мобілізація призвела до того, що значна частина громадян пішла в підпілля, а економіка отримала додатковий поштовх до тінізації. Мазурашу наголосив, що подібні методи не лише не зміцнюють Сили оборони, а й фактично змушують українців виїжджати з країни, рятуючись від страху та приниження.
Депутат підкреслив, що застосування силових і репресивних підходів у питанні мобілізації є контрпродуктивним і підриває довіру до держави. На його переконання, замість тиску та примусу Україна має зробити ставку на добровільний принцип комплектування Сил оборони.
Мазурашу заявив, що саме добровільна мотивація є ключем до максимальної ефективності армії у війні з ворогом. Люди, які свідомо приймають рішення захищати країну, воюють краще, відповідальніше й не потребують постійного примусу з боку держави.