Война с Россией Жесткое заявление из парламента: бусификация вредит армии и экономике
Жесткое заявление из парламента: бусификация вредит армии и экономике

Народный депутат Георгий Мазурашу подверг резкой критике принудительную мобилизацию, заявив, что «бусификация» загоняет людей в подполье и вредит государству

13 января 2026, 22:20
Ткачова Марія

Народный депутат Георгий Мазурашу заявил, что так называемая "бусификация" является позорным явлением, которое наносит серьезный ущерб украинскому обществу, экономике и обороноспособности страны.

Жесткое заявление из парламента: бусификация вредит армии и экономике

Бусификация не работает

По словам парламентария, принудительная мобилизация привела к тому, что значительная часть граждан ушла в подполье, а экономика получила дополнительный толчок к тенизации. Мазураш подчеркнул, что подобные методы не только не укрепляют Силы обороны, но и фактически заставляют украинцев выезжать из страны, спасаясь от страха и унижения.

Депутат подчеркнул, что применение силовых и репрессивных подходов в вопросе мобилизации является контрпродуктивным и подрывает доверие к государству. По его убеждению, вместо давления и принуждения Украина должна сделать ставку на добровольный принцип комплектования сил обороны.

Мазураш заявил, что именно добровольная мотивация является ключом к максимальной эффективности армии в войне с врагом. Люди, сознательно принимающие решение защищать страну, воюют лучше, ответственнее и не нуждаются в постоянном принуждении со стороны государства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что дискуссии о якобы "неетичности" ударов по энергетической инфраструктуре на временно оккупированных территориях являются стратегически ошибочными и фактически играют на руку России.
Комментируя последствия ударов по Мариуполю, Андрющенко обратил внимание на популярный аргумент "мы не такие", часто используемые в войне как моральный маркер. По его словам, эта формула звучит красиво и благородно, но в реальности имеет очень конкретные и опасные последствия, когда из нее следует решение сохранять комфорт в тылу оккупации.



Источник: https://t.me/novynylive/182446
