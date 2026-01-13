Рубрики
Народный депутат Георгий Мазурашу заявил, что так называемая "бусификация" является позорным явлением, которое наносит серьезный ущерб украинскому обществу, экономике и обороноспособности страны.
Бусификация не работает
По словам парламентария, принудительная мобилизация привела к тому, что значительная часть граждан ушла в подполье, а экономика получила дополнительный толчок к тенизации. Мазураш подчеркнул, что подобные методы не только не укрепляют Силы обороны, но и фактически заставляют украинцев выезжать из страны, спасаясь от страха и унижения.
Депутат подчеркнул, что применение силовых и репрессивных подходов в вопросе мобилизации является контрпродуктивным и подрывает доверие к государству. По его убеждению, вместо давления и принуждения Украина должна сделать ставку на добровольный принцип комплектования сил обороны.
Мазураш заявил, что именно добровольная мотивация является ключом к максимальной эффективности армии в войне с врагом. Люди, сознательно принимающие решение защищать страну, воюют лучше, ответственнее и не нуждаются в постоянном принуждении со стороны государства.