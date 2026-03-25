Жодного шансу на порятунок не було: моторошна правда про наслідки атаки РФ по Франківську

Напередодні Івано-Франківськ сколихнули потужні вибухи: російський дрон "Шахед" вдарив прямо по центру міста. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, серед яких 51-річний нацгвардієць та його 15-річна донька, яка відвідувала маму, котра нещодавно народила другу дитину. Ще шестеро людей отримали поранення, серед них шестирічний хлопчик та вихователька дитячого садка.

Фото: з відкритих джерел

Кореспондентка ТСН Алла Пас, яка перебувала на місці подій, розповіла, що бачила дрон на власні очі: він летів дуже низько, прямо через центр міста, і потім спрямувався на ціль.

"Пролунав гучний вибух посеред дня, люди навколо кидалися до стін будинків, хапали дітей та намагалися сховатися, бо найближче укриття було далеко", – зазначила Пас.

Удар "Шахеда" припав поруч із міським і обласним пологовими будинками. Вибухова хвиля пошкодила вікна понад сотні будинків та медичних закладів. Також поблизу знаходився дитячий садок, де постраждали вихователька та дитина. У соціальних мережах з’явилося відео перших хвилин після атаки: на кадрах видно, як поліцейський надає першу допомогу пораненому просто на вулиці.

Ситуація у центрі міста була критичною: багато людей, включно з батьками та дітьми, перебували на вулицях у момент вибуху. Від удару постраждала інфраструктура – вибито вікна, пошкоджено фасади будинків, а в медичних закладах та дитячих садках триває ліквідація наслідків.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підтвердив факт постраждалих серед дітей та персоналу садка, підкресливши, що місто активно реагує на ситуацію та надає допомогу постраждалим. Напад ще раз показав, наскільки небезпечними є повітряні удари для мирного населення та дитячих закладів.

Нагадаємо, "Коментарі" вже писали, що у великих містах Росії спостерігається масовий попит на оформлення закордонних паспортів та витягів з державних реєстрів. Причиною такого ажіотажу є побоювання закриття кордонів та можливого нового етапу мобілізації, про який дедалі частіше говорять у соцмережах. Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.