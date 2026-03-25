Никакого шанса на спасение не было: жуткая правда о последствиях атаки РФ по Франковску

Накануне Ивано-Франковск потряс мощные взрывы: российский дрон "Шахед" ударил прямо по центру города. В результате атаки погибли два человека, среди которых 51-летний нацгвардеец и его 15-летняя дочь, которая посещала маму, недавно родившую второго ребенка. Еще шесть человек получили ранения, среди них шестилетний мальчик и воспитательница детского сада.

Находившаяся на месте событий корреспондентка ТСН Алла Пас рассказала, что видела дрон своими глазами: он летел очень низко, прямо через центр города, и затем направился на цель.

"Прозвучал громкий взрыв посреди дня, люди вокруг бросались к стенам домов, хватали детей и пытались скрыться, потому что ближайшее укрытие было далеко", — отметила Пас.

Удар "Шахеда" пришелся рядом с городским и областным роддомами. Взрывная волна повредила окна более ста домов и медицинских заведений. Также поблизости находился детский сад, где пострадали воспитательница и ребенок. В социальных сетях появилось видео первых минут после атаки: на кадрах видно, как полицейский оказывает первую помощь раненому прямо на улице.

Ситуация в центре города была критической: многие люди, включая родителей и детей, находились на улицах в момент взрыва. От удара пострадала инфраструктура – выбиты окна, повреждены фасады домов, а в медицинских учреждениях и детских садах продолжается ликвидация последствий.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подтвердил факт пострадавших среди детей и персонала садика, подчеркнув, что город активно реагирует на ситуацию и оказывает помощь пострадавшим. Нападение еще раз показало, насколько опасны воздушные удары для мирного населения и детских заведений.

