Жодного припинення війни не буде: у Зеленського лопнуло терпіння після вбивства РФ дітей
commentss НОВИНИ Всі новини

Жодного припинення війни не буде: у Зеленського лопнуло терпіння після вбивства РФ дітей

Президент Зеленський відреагував на загибель трьох дітей у Богодухові після атаки російського дрона, наголосивши, що Росія не має наміру припиняти війну

11 лютого 2026, 11:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на трагедію у Богодухові на Харківщині, де внаслідок удару російського безпілотника загинуло троє дітей та їхній батько. Про це глава держави повідомив у соціальних мережах, висловивши співчуття родинам загиблих.

Жодного припинення війни не буде: у Зеленського лопнуло терпіння після вбивства РФ дітей

Фото: з відкритих джерел

“Напередодні в Харкові росіяни вдарили дроном по приватному будинку. Вбили трьох маленьких дітей. Загинув і їхній батько. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Маму госпіталізували – жінка вагітна, отримала опіки”, – написав Зеленський.

Глава держави також поінформував про низку інших атак РФ на території України. Так, вранці російський дрон потрапив у міську лікарню в Запоріжжі, уночі на Сумщині під час ударів БпЛА отримали поранення шестеро людей, серед яких діти, а одна людина загинула. Під ранок ворог атакував залізничне депо в Конотопі, де пошкоджено пожежний поїзд. Крім того, під обстрілами опинилися Дніпропетровська, Запорізька та Полтавська області.

За словами президента, із вечора по всій Україні було випущено 129 ударних дронів, значна частина з яких – “шахеди”. Зеленський наголосив, що кожна атака підриває довіру до дипломатичних зусиль і доводить: без сильного тиску на Росію та реальних гарантій безпеки для України зупинити вбивства неможливо.

“Російська армія не готується зупинятися — вони готуються воювати далі. Реально на захист життя працює лише наша сила. ППО для України, пакети підтримки та відповідальність Росії — обовʼязкові передумови захисту життя. Безпека повинна бути, щоб був мир”, – підкреслив Зеленський.

Як вже писали "Коментарі", міністр об’єднання Південної Кореї Чун Дон Йон підкреслив, що мирні переговори між Росією та Україною мають прямий зв’язок із безпекою на Корейському півострові. Цю заяву він зробив під час офіційної зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Вілом, повідомляє агентство Yonhap.



