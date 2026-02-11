Жодного припинення війни не буде: у Зеленського лопнуло терпіння після вбивства РФ дітей

Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на трагедію у Богодухові на Харківщині, де внаслідок удару російського безпілотника загинуло троє дітей та їхній батько. Про це глава держави повідомив у соціальних мережах, висловивши співчуття родинам загиблих.

“Напередодні в Харкові росіяни вдарили дроном по приватному будинку. Вбили трьох маленьких дітей. Загинув і їхній батько. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Маму госпіталізували – жінка вагітна, отримала опіки”, – написав Зеленський.

Глава держави також поінформував про низку інших атак РФ на території України. Так, вранці російський дрон потрапив у міську лікарню в Запоріжжі, уночі на Сумщині під час ударів БпЛА отримали поранення шестеро людей, серед яких діти, а одна людина загинула. Під ранок ворог атакував залізничне депо в Конотопі, де пошкоджено пожежний поїзд. Крім того, під обстрілами опинилися Дніпропетровська, Запорізька та Полтавська області.

За словами президента, із вечора по всій Україні було випущено 129 ударних дронів, значна частина з яких – “шахеди”. Зеленський наголосив, що кожна атака підриває довіру до дипломатичних зусиль і доводить: без сильного тиску на Росію та реальних гарантій безпеки для України зупинити вбивства неможливо.

“Російська армія не готується зупинятися — вони готуються воювати далі. Реально на захист життя працює лише наша сила. ППО для України, пакети підтримки та відповідальність Росії — обовʼязкові передумови захисту життя. Безпека повинна бути, щоб був мир”, – підкреслив Зеленський.

