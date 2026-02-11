Никакого прекращения войны не будет: у Зеленского лопнуло терпение после убийства РФ детей

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на трагедию в Богодухове Харьковской области, где в результате удара российского беспилотника погибли трое детей и их отец. Об этом глава государства сообщил в социальных сетях, выразив соболезнования семьям погибших.

Фото: из открытых источников

"Накануне в Харькове россияне ударили дроном по частному дому. Убили троих маленьких детей. Погиб и их отец. Мои искренние соболезнования родным и близким. Маму госпитализировали — женщина беременна, получила ожоги", — написал Зеленский.

Глава государства также проинформировал о ряде других атак РФ на территории Украины. Так, утром российский дрон попал в городскую больницу в Запорожье, ночью в Сумской области во время ударов БпЛА получили ранения шесть человек, среди которых дети, а один человек погиб. Под утро враг атаковал железнодорожное депо в Конотопе, где поврежден пожарный поезд. Кроме того, под обстрелами оказались Днепропетровская, Запорожская и Полтавская области.

По словам президента, с вечера по всей Украине было выпущено 129 ударных дронов, значительная часть из которых – "шахеды". Зеленский подчеркнул, что каждая атака подрывает доверие к дипломатическим усилиям и доказывает: без сильного давления на Россию и реальных гарантий безопасности для Украины остановить убийства невозможно.

"Российская армия не готовится останавливаться — они готовятся воевать дальше. Реально на защиту жизни работает только наша сила. ПВО для Украины, пакеты поддержки и ответственность России — обязательные предпосылки защиты жизни. Безопасность должна быть, чтобы мир был", — подчеркнул Зеленский.

