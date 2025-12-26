Жодного припинення війни не буде: стало відомо про новий жорсткий наказ Путіна

Російський бізнес отримав чіткий сигнал про наміри Кремля продовжувати війну проти України та домагатися контролю над усією Донецькою областю. Про це в ефірі Еспресо заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Україна жодним чином не погодиться на односторонні поступки, тоді як Кремль прагнутиме максимально затягувати конфлікт, продовжуючи бойові дії стільки, скільки буде можливо. Навіть якщо з’являться спроби укласти домовленості, їхня суть буде сумнівною, адже риторика Путіна свідчить про готовність продовжувати конфронтацію навіть із Європою.

Інформація, що надійшла від Тимочка, свідчить про проведення закритого засідання Путіним із російським бізнесом. Там лідер Кремля начебто заявив, що Росія не планує відступати, виходити з територій чи припиняти війну, і що претензії на українські території залишаються. Це свідчить про те, що економічні кола РФ отримали чіткий сигнал щодо стратегічних намірів Кремля та готовності до тривалого конфлікту.

За словами Тимочка, будь-які обговорення, які можуть відбуватися, будуть обмежені лише окремими зонами бойових дій і водночас не виключатимуть претензії на повний контроль над Донецькою областю. Таким чином, позиція Кремля залишається максимально жорсткою і не передбачає поступок. Українські експерти вважають, що така політика свідчить про готовність Москви до подальшої ескалації та затягування війни, ставлячи під загрозу регіональну стабільність.

Як вже писали "Коментарі", російська економіка стрімко втрачає фінансову стійкість через дію міжнародних санкцій та колосальні витрати на війну проти України. У державному бюджеті зростає дефіцит, тому влада змушена посилювати податковий тиск. При цьому Володимир Путін намагається подати підвищення податків як нібито прийнятне для суспільства рішення, заявляючи, що громадяни "ставляться з розумінням", адже додаткові кошти підуть на потреби оборони.