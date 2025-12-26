logo

Никакого прекращения войны не будет: стало известно о новом жестком приказе Путина.

Известно, что Путин провел закрытую встречу с российскими бизнесменами, заявив, что отступать, выходить или прекращать войну не планируют, а претензии остаются.

26 декабря 2025, 13:40
Клименко Елена

Российский бизнес получил четкий сигнал о намерениях Кремля продолжать войну против Украины и добиваться контроля над всей Донецкой областью. Об этом в эфире Эспрессо заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Никакого прекращения войны не будет: стало известно о новом жестком приказе Путина.

Фото: из открытых источников

По его словам, Украина никак не согласится на односторонние уступки, тогда как Кремль будет стремиться максимально затягивать конфликт, продолжая боевые действия столько, сколько будет возможно. Даже если появятся попытки заключить договоренности, их суть будет сомнительной, ведь риторика Путина говорит о готовности продолжать конфронтацию даже с Европой.

Поступившая от Тимочка информация свидетельствует о проведении закрытого заседания Путиным с российским бизнесом. Там лидер Кремля заявил, что Россия не планирует отступать, выходить с территорий или прекращать войну, и что претензии на украинские территории остаются. Это свидетельствует о том, что экономические круги РФ получили четкий сигнал по поводу стратегических намерений Кремля и готовности к длительному конфликту.

По словам Тимочка, любые обсуждения, которые могут проходить, будут ограничены лишь отдельными зонами боевых действий и в то же время не будут исключать претензии на полный контроль над Донецкой областью. Таким образом, позиция Кремля остается максимально жесткой и не предполагает уступки. Украинские эксперты считают, что такая политика свидетельствует о готовности Москвы к дальнейшей эскалации и затягиванию войны, ставя под угрозу региональную стабильность.

Как уже писали "Комментарии", российская экономика стремительно теряет финансовую устойчивость из-за действия международных санкций и колоссальных расходов на войну против Украины. В государственном бюджете растет дефицит, поэтому власти вынуждены усиливать налоговое давление. При этом Владимир Путин пытается представить повышение налогов как будто бы приемлемое для общества решение, заявляя, что граждане "относятся с пониманием", ведь дополнительные средства пойдут на нужды обороны.



