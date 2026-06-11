Жодна сторона не досягне бажаного: на Заході шокували сценарієм миру в Україні

Завершення війни в Україні, за оцінками експертів, навряд чи виглядатиме як однозначна перемога однієї зі сторін. Більше того, мирне врегулювання, ймовірно, вимагатиме складних компромісів та взаємних поступок. Водночас критично важливим елементом післявоєнного порядку стане створення нової архітектури безпеки в Європі, що забезпечить стабільність у регіоні та мінімізує ризики подальшої ескалації, відзначає видання The Economist.

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Аналітики проводять історичні паралелі із Версальським договором 1919 року, підкреслюючи, що шлях до миру завжди непростий і рясніє компромісами. Водночас у матеріалі наголошується: "Росія не стане розбитою, переможеною країною, яка не матиме іншого вибору, як погодитися на нестримані диктати своїх супротивників". Це означає, що жодна із сторін не досягне повного контролю над результатом, а домовленості будуть неповними та суперечливими.

Майбутній мир описується як "безладна, незадовільна справа, сповнена компромісів", з якими доведеться жити обом сторонам конфлікту. Навіть попри тиск найзатятіших союзників України — таких як Польща та країни Балтії, які побоюються, що наступною мішенню потенційного російського реваншизму стануть саме вони, — не передбачається виплати військових репарацій або притягнення російського керівництва до міжнародних судів.

The Economist підкреслює, що, незважаючи на невдоволення та побоювання всіх сторін, компроміс буде необхідним.

"Мир виявиться безладною і незадовільною справою, сповненою компромісів, з якими жодна зі сторін не захоче жити. І все ж їм доведеться це зробити, якщо дрони хочуть замовкнути", — пише видання.

Таким чином, мирне врегулювання стане результатом реалістичного підходу та політичної мудрості, а не абсолютної перемоги чи поразки.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп несподівано оголосив про скасування запланованої військової операції проти Ірану, яка передбачала повітряні удари та бомбардування низки цілей на території країни. Про своє рішення він повідомив у соціальній мережі Truth Social, пояснивши його прогресом у переговорах з Тегераном.