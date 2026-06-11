Ни одна сторона не достигнет желаемого: на Западе шокировали сценарий мира в Украине.

Завершение войны в Украине, по оценкам экспертов, вряд ли будет выглядеть как однозначная победа одной из сторон. Более того, мирное урегулирование, вероятно, потребует сложных компромиссов и взаимных уступок. В то же время, критически важным элементом послевоенного порядка станет создание новой архитектуры безопасности в Европе, что обеспечит стабильность в регионе и минимизирует риски дальнейшей эскалации, отмечает издание The Economist.

Фото: из открытых источников

Аналитики проводят исторические параллели с Версальским договором 1919 года, подчеркивая, что путь к миру всегда непрост и изобилует компромиссами. В то же время в материале отмечается: "Россия не станет разбитой, побежденной страной, не имеющей другого выбора, как согласиться на несдержанные диктаты своих противников". Это означает, что ни одна из сторон не достигнет полного контроля за результатом, а договоренности будут неполными и противоречивыми.

Будущий мир описывается как "беспорядочное, неудовлетворительное дело, полное компромиссов", с которыми придется жить обеим сторонам конфликта. Даже несмотря на давление самых ярых союзников Украины, таких как Польша и страны Балтии, которые опасаются, что следующей мишенью потенциального российского реваншизма станут именно они, не предусматривается выплата военных репараций или привлечение российского руководства в международные суды.

The Economist подчеркивает, что, несмотря на недовольство и опасение всех сторон, компромисс будет необходим.

"Мир окажется беспорядочным и неудовлетворительным делом, исполненным компромиссов, с которыми ни одна из сторон не захочет жить. И все же им придется это сделать, если дроны хотят умолкнуть", – пишет издание.

Таким образом мирное урегулирование станет результатом реалистического подхода и политической мудрости, а не абсолютной победы или поражения.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп неожиданно объявил об отмене запланированной военной операции против Ирана, которая предусматривала воздушные удары и бомбардировку ряда целей на территории страны. О своем решении он сообщил в социальной сети Truth Social, объяснив его прогрессом в переговорах с Тегераном.