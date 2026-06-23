Життя стане пеклом: озвучено несподіваний сценарій небаченої катастрофи у Криму

Окупований Крим продовжує зазнавати наслідків регулярних ударів з боку України по військових та логістичних об'єктах. Атаки, які відбуваються майже щодня, дедалі сильніше впливають на життєдіяльність півострова та створюють серйозні труднощі для окупаційної адміністрації. На думку експертів, за нинішніх тенденцій ситуація може досягти критичної точки вже найближчими місяцями. Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що російське керівництво може не отримувати повної інформації про реальний стан справ на півострові.

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За його словами, місцеві чиновники не поспішають доповідати Кремлю про масштаб проблем, які виникають через пошкодження інфраструктури та перебої з постачанням.

Додатковим свідченням складної ситуації стала заява окупаційної влади. Зокрема, 21 червня так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив про повне припинення продажу бензину на півострові. Пальне вирішили відпускати виключно для державних структур, адміністративних органів та силових відомств.

Ступак наголосив, що окупований Крим поступово втрачає привабливість навіть для самих росіян. За його словами, туристичний сезон фактично зірваний, економічна активність скорочується, а рівень комфорту для місцевих жителів постійно падає. Протягом останніх тижнів на півострові спостерігаються труднощі з пальним, діють графіки відключень електроенергії та віялові обмеження. Крім того, дедалі гострішими стають проблеми із забезпеченням населення продуктами харчування, ліками та товарами першої необхідності.

Експерт вважає, що найбільш відчутні наслідки можуть проявитися вже наприкінці літа. "Моя суб'єктивна оцінка – приблизно вже у серпні ми побачимо зменшення можливостей ввезення до окупованого Криму і вивезення звідти товарів приблизно на 70 – 80%. Саме на цю цифру можна суттєво перерізати будь-яке забезпечення", – вважає ексспівробітник СБУ.

На його думку, подальше погіршення логістики здатне суттєво ускладнити функціонування окупованого півострова та створити нові виклики для російської влади.

Портал "Коментарі" вже писав, що європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс звернув увагу на значний розрив між Росією та країнами Європейського Союзу у сфері виробництва ракетного озброєння. Про це він заявив під час Європейського саміту з оборони та безпеки, який відбувся у Брюсселі.